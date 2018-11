Ekspert: – Steng kommentarfeltene

Mange lar seg engasjere i kommentarfeltene i avisene og på Facebook. Men enkelte ganger kan debatten ta en retning som ender i både personangrep og usaklige påstander.

Kommunikasjonsrådgiver og sosiale medier-ekspert Hans-Petter Nygård-Hansen mener kommentarfeltene ikke lenger fører med seg noe bra, og foreslår å stenge kommentarfeltene.

– Kommentarfeltene vitner om at man ikke har lest saken før man kommenterer, sier han.

– Ingen er interessert i å bruke kommentarfeltet for å lære noe nytt eller skape en endring, man er bare interessert i å vinne diskusjonen.

Debattredaktør i VG Hans Petter Sjøli jobber daglig med å observere og å moderere kommentarfeltene. Han mener kommentarfeltene er en viktig del av demokratiet. VGs utgangspunkt er at kommentarfeltene er en fin måte for leserne å delta i debattene og å kunne kommentere sakene VG publiserer.

Drapstruet

Hovedutfordringen med de fleste kommentarfelt er at mange av samtalene kan dreie seg inn på personangrep og hat-ytringer. Nygård-Hansen har selv opplevd at både han og familien har blitt drapstruet i kommentarfeltet.

– Det skal så lite til, sier han.

– Facebook er et godt nettverk som vekker følelser hos folk. Særlig hvis det handler om politikk, religion, innvandring, osv. Vi blir så emosjonelt engasjer i svært betente temaer at vi mister det rasjonelle i oss. Da går man til personangrep og helvete er løs.

Nygård-Hansen ønsker ikke å kneble ytringene, men mener at når diskusjonene i kommentarfeltene nærmest blir meningsløse. Og er de meningsløse hvorfor skal man da bruke tid på det?

– Det blir to steile fronter der den ene er for og den andre imot, og man bruker uendelig mye tid på å prøve å vinne diskusjonen med sine egne argumenter, sier han.

Modererer kommentarene

VG har åpne kommentarfelt til nesten alle sine artikler, men man må være innlogget med sin personlige Facebook-konto for å kunne kommentere. Selv om VG tar sterk avstand fra sensur, ser de seg likevel nødt til å moderere kommentarfeltene ganske mye.

– Vi bruker moderering. Det er en potensiell katastrofe. Mange kommentarer er en umiddelbar reaksjon og selv om målet er at folk skal få komme med sine meninger, kan enkelte si de utroligste ting, sier Sjøli.

Han mener at fornuftig moderering er viktig for at debattene skal bli bedre. Men han innrømmer også at hvis det eskalerer og blir veldig usaklig så har de mulighet til å stenge av enkelte kommentarfelt.