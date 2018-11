Silje (21) havnet på sykehus etter rumpejustering: – Jeg er flau

– De synes det er veldig synd at jeg opplever dette her. Men de skal ikke beklage seg, for det er jeg som har valgt det, sier hun.

Advarer andre

Silje kjenner til flere som har opplevd komplikasjoner ved slike injeksjoner, men mener det er svært sjeldent at man hører om det. Nå ønsker hun å advare andre om å gjøre det samme.

– Det er viktig at folk ser baksiden av medaljen. De må få vite at det kan føre til komplikasjoner, sier hun og fortsetter:

– Folk må få lov til å gjøre hva de vil, men man må også ta konsekvensen av hva det kan føre til. Man er fin nok som den man er.

Og en ting er Silje helt krystallklar på. Hun skal aldri gjøre noe lignende igjen.

– Jeg tenker at det er bedre å være som man er, enn å utsette seg for noe sånt. Jeg har fått et helt annet syn på det å fikse kroppen sin etter det her. Jeg kommer aldri til å gjøre det igjen, avslutter Silje.