Slutningen fra Sør-Gudbrandsdal tingrett er i samsvar med begjæringen fra aktor.

I fengslingskjennelsen står det at den 16 år gamle gutten kan holdes i varetekt frem til 16. november. Han undergis delvis isolasjon, brev- og besøksforbud, står det videre.

Guttens forsvarer Lorentz Stavrum varslet allerede før fengslingsmøtet fredag at han ville samtykke til fengslingen.

– I praksis vil han trolig bli værende på en form for tilrettelagt institusjon, sier Stavrum etter fengslingsmøtet, som foregikk bak lukkede dører.

16-åringen var ikke selv til stede på fengslingsmøtet. Han befinner seg på en barnevernsinstitusjon et annet sted i landet, etter at han i går kveld ble skrevet ut fra sykehus.

– Jeg har ikke snakket med ham siden i går kveld. Vi har heller ikke fått snakket om hendelsen eller spørsmålet om straffskyld, sier Stavrum.

Gutten påførte også seg selv skader under knivangrepet, ifølge vitner TV 2 har snakket med.

Politiadvokat Stine Rigmor Grimstad hastet forbi pressen på vei ut av fengslingsmøtet og ønsket ikke å besvare noen spørsmål. På en pressekonferanse på lensmannskontoret i Vinstra senere, begrunner hun begjæringen med at to uker er det lengste en person under 18 år kan bli varetektsfengslet av gangen.

– Om det hadde blitt aktuelt å be om en lengre fengsling dersom det var tillatt i straffeprosessloven, vil jeg ikke spekulere i, sier Grimstad.