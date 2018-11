18. august 2019 kommer det tyske bandet Rammstein til Ullevaal Stadion.

Det skriver Atomic Soul i en pressemelding.

Bandet, som ble dannet i 1994, har gitt ut seks studioalbum, to livealbum og fire videoalbum.

Låtene er utelukkende på tysk, men til tross for dette har de solgt millioner av plater verden over.

17. september annonserte bandet at et syvende album er på vei.

Albumet kommer trolig våren 2019, og med et flunkende nytt repertoar, lover arrangørene den største sceneproduksjonen vi noengang har sett.

– Rammstein er uten tvil et av de mektigste livebandene i verden og vi er enormt stolte over å kunne presentere dem i Norge for deres aller første fulle stadionturné! Denne augustnatten på Ullevaal stadion kommer til å brenne!, sier Mark Vaughan, ansvarlig arrangør i Atomic Soul.

Billettsalget starter torsdag 8. november klokken 10.00 via Ticketmaster.no og Eventim.no,