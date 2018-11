Gjennomsiktig lakselus vekker stor bekymring

​Endret seg over tid

SalMar forteller at de er overrasket over at den blanke lusa virker som noe nytt for Mattilsynet.

SalMar forteller at de har sett blank lakselus i flere år. De tror ikke det vil gå utover effekten til rensefisken. Foto: Mattilsynet

– Vi har sett blank lus i flere år. Den har eksistert i den tiden vi har holdt på i SalMar, sier Ervik.

– Årsaken til at reaksjonene ikke er større enda, tror jeg er grunnet at oppdretterne ser lakselus hver eneste dag, noe som gjør at en slik endring ikke ses på samme måte som de som håndterer problemet sjeldnere mistenker jeg, sier Moen.

Trenger flere undersøkelser

Seksjonssjef for fiskehelse og fiskevelferd i Mattilsynet, Friede Andersen, er imponert over lakselusas tilpasningsevne.

– Lakselus er et genialt og avansert lite dyr som har strategier for å bekjempe behandling. Det at det er observert blank lus underbygger den teorien at lakselusa tilpasser seg utfordringene, sier Andersen til TV 2.

Andersen forklarer videre at hvis leppefisken blir mindre effektiv så kan det være et potensielt problem.

– Jeg vil heller si at situasjonen knyttet til lakselus er alvorlig. Uavhengig om vi nå har observert blank lus. Før vi kan si noe mer om alvorlighetsgraden må vi vite mer om omfanget.