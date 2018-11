Dermed sluttet landsmøtet seg til innstillingen landsstyret kom til torsdag kveld. Landsstyret landet på at valget skal være hemmelig.

Landsmøtet var imidlertid delt i spørsmålet: 101 delegater stemte for landsstyrets forslag, mens 89 ville ha stemming ved håndsopprekking.

I debatten før landsmøtet stemte over voteringsreglene, var nestleder Olaug Bollestad blant dem som tok ordet.

– Vi har gått inn i dette som ett lag, da må vi gå ut av det som ett lag. Derfor ber jeg dere om å følge det som et stort flertall i landsstyret vedtok i går, sa Bollestad fra talerstolen.

Slik blir voteringen

Landsstyret innstilte på at delegatene stemmer over tre alternativer for KrFs videre retning:

Rødt (Hareides linje): Forhandle med Arbeiderpartiet og Senterpartiet om å danne regjering.

Blått (Ropstad og Bollestads linje): Forhandle med Erna Solberg om å tre inn i den sittende regjeringen.

Gult (Grøvans linje): Forbli i opposisjon.

Etter den første avstemningen, vil det bli stemt på nytt over de to alternativene som får flest stemmer. Først etter avstemning nummer to vil resultatet være klart. Avstemningene skal altså være hemmelige.

Ikke bundet

Hareide var blant dem som ønsket hemmelig, skriftlig valg. I utgangspunktet stiller Hareide med de svakeste kortene før fredagens landsmøte. TV 2s seneste opptelling viser at det er valgt 99 blå delegater mot 90 røde. Én delegat har sagt at hun kommer til å stemme blankt. Det er 190 stemmeberettigede delegater.

Selv om delegatene er sendt fra de ulike fylkespartiene for å representere én av sidene, har de ikke noe bundet mandag. Det betyr at de står fritt til å stemme for et annet alternativ enn det de forventes å stemme.

De som har argumentert for hemmelig valg, mener en slik avstemning best vil få fram landsmøtets mening fordi delegatene kan stemme etter sin overbevisning, uavhengig av forventninger, press og ytre faktorer.

Frykter spekulasjoner

De som har ønsket åpent valg, mener delegatene må kunne flagge sitt standpunkt åpent og mener håndsopprekning vil forhindre en situasjon der det oppstår spekulasjoner i ettertid.

– Det er Hareide som har kniven på strupen her, sa TV 2s kommentator Aslak Eriksrud fredag formiddag.

– Det er han som er nødt til å få fem blå over på rød side for at han skal ha sjanse til å vinne dette. Sånn sett er det en fordel for han med en hemmelig votering, påpeker Eriksrud.