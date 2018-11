– Jeg går av hvis jeg taper

Kristelig Folkeparti er samlet til landsmøte på Scandic Oslo Airport Hotell ved Gardermoen. Der skal partiet ta et valg som vil få store konsekvenser for norsk politikk.

– Kjære landsmøte. Samme hvor vi lander i ettermiddag, skal vi stå sammen om det viktigste, begynte KrFs partileder Knut Arild Hareide, som holdt den første talen under landsmøtet.

Siden Stortingsvalget 2017 har KrF befunnet seg i opposisjon. Nå skal partiet ta stilling til hvorvidt de skal forsøke å gå inn i regjering, og om partiet i så fall skal samarbeide med høyre- eller venstresiden.

– Mitt råd 28. september var å undersøke muligheten for regjeringssamarbeid med Senterpartiet og Arbeiderpartiet. Jeg kom til den konklusjonen etter en prosess med tvil og tro, sa Hareide.

Få det siste fra KrFs landsmøte i TV 2s livesenter.

Ønsker abort-nedgang

Hareide er tydelig på at KrF trenger flere velgere enn de har i dag. Han mener partiet vil tape gjennomslagskraft dersom de samarbeider med høyresiden.

– Det må skje noe. Jo nærmere ytre høyre vi går, jo nærmere sperregrensen havner vi, sa Hareide.

Partilederen er klar på at han tror det er et venstre-sentrum-samarbeid som gir KrF størst potensial.

– Da kan vi ikke gå enda et skritt til høyre. Vi må være et verdiforankret folkeparti for hele landet. Et parti for by og land. Et parti for de som trenger det mest, sa Hareide, og slo fast:

– Det er ikke aktuelt for meg å ta KrF inn i en regjering som ikke forplikter seg til å arbeide for en kraftig reduksjon i aborttallene. Da må vi samarbeide med Senterpartiet og Arbeiderpartiet.

Ultimatum

Mot slutten av talen snakket Hareide om det mange har spekulert i de siste dagene, nemlig hans egen posisjon som partileder dersom han ikke får gjennomslag for sitt syn.

– Det vil ikke være til det beste for partiet at jeg fortsetter som kaptein, sa Hareide.

Partilederen sa at partiledelsen og sentralstyret var godt kjent med hans beslutning. Hareide mente det var riktig at også alle andre kjente til hva han ville gjøre.

– Vi er samlet her i dag for å gjøre et retningsvalg, ikke et ledervalg. Men mange av dere har krevd at jeg avklarer lederspørsmålet.

– Det er ikke rett for partiet at jeg leder videre dersom landsmøtet velger en annen kurs enn den jeg så tydelig anbefaler, sa Hareide.

– Ingen avskjedstale

Like etter talen la partilederen ut et innlegg på Facebook, der han gjentok mye av innholdet i talen. Han fortsatte også med å forklare hvorfor han valgte å fortelle at han ville gå av dersom han ikke fikk gjennomslag for sitt syn.