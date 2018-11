​– I går skjøt jeg dette rådyret som kom haltende, forteller Bernt Arild Belland (49).

Han tror at rådyret har tråkket i plastringen som kalv, og at foten deretter har vokst rundt plastikken.

– Vi mennesker er skyld i mye elendighet, sier han avslutningsvis i Facebook-inlegget som har tatt jegermiljøet med storm.

Ble rystet

Da TV 2 kontaktet Belland, var han ikke i tvil om at vi skulle få dele det sterke bildet.

– Jeg tenker at søppel og dyrevelferd engasjerer. Det er på høy tid at vi alle tar ansvar for søppelet vårt.

Han forteller at mange har feil inntrykk av jegere, og forklarer at de fleste som driver med jakt faktisk er dyreelskere.

– Jeg var på jakt med hunden min Nelly. Da så jeg rådyret kom løpende. Jeg så at det var noe galt med det. Da jeg hadde felt det, så jeg hva som hadde forårsaket haltingen.

Her kan du se dyret, både før og etter at plastikken forsvant.

Stort engasjement

I skrivende stund har rundt 270 personer delt innlegget som ble publisert på Bellands private Facebook-profil.

Kommentarer fra dyreelskere, jegere og miljøengasjerte strømmer inn:

«Stakkars dyr! Vi må alle bli bedre til å holde naturen rein rett og slett!»

En annen mener at han kan svaret på hva slags plastgjenstand dette er:

«Er ikke det til og skille elektronikk med?? Sikkert fra en byggeplass»

Rådyret ble skutt på Lunde i Farsund.