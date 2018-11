Fredag morgen er spenningen stor på Scandic Airport på Gardermoen, hvor KrF holder sitt landsmøte. I morgentimene ankommer fylkesdelegatene til møtet, som starter klokken 11.

DIREKTE: Følg KrFs skjebnefredag i vårt livesenter og på Nyhetskanalen.

Professor i statsvitenskap Bernt Aardal mener at prosessen har skadet partiet.

– Jeg tror sjelden vi har sett noe parti som for åpen scene er så splittet, sier Aardal til TV 2.

– Intensiteten i splittelsen har til dels overrasket meg og andre, sier han.

Vidar Udjus, politisk redaktør i Fædrelandsvennen, tror det kan bli krevende for KrF å gå videre etter dagens avstemning.

– ​Jeg tror det kan bli enormt vanskelig for dem å samle seg videre. Jo jevnere resultat, jo vanskeligere kan det bli. Hvis det blir blått flertall, kan også måten Rogalands delegater er valgt på, skape problemer, mener han.

– Vondt blod

– Dette har også skapt en del vondt blod mellom partifeller, det kan ta tid å lege. Både mellom KrF-medlemmer som er uenige om den politiske kursen, og striden om hvordan de skal velge delegater. Det har sammen ført til ganske mye vondt blod, mener Udjus.

Han tror likevel ikke partiet nødvendigvis vil oppleve massiv utmelding.

IKKE SPLITTET: Martine Tønnessen vil ikke gå med på at KrF er et veldig splittet parti. Foto: Lovise Gangnes/TV 2

– Jeg tror ganske mange vil samle seg rundt det som blir valgt, fordi det har vært en bred prosess rundt dette og mange har kommet til orde. Når du eventuelt skal inn i regjeringsforhandlinger gjelder det å ha en samlet flokk bak seg, sier han.

Martine Tønnessen, leder i KrFU, mener beskrivelsen av et splittet parti er overdrevet.

– Mange tror nok at vi er mer splittet enn det vi er. Det skrives veldig mye om splittelse, men det er jo egentlig uenighet som er ordet. Jeg tror KrF skal komme seg fint gjennom dette også, sier hun til TV 2 på landsmøtedagen.

Hun er ikke enig i at dagens resultat vil føre til at man får et nytt KrF.

– Nei, KrF er det samme uansett og alle som er her vil det beste for partiet. Så er man litt uenige om hva det er, men det er det stor respekt og takhøyde for, mener hun.

Splittelse blant velgere

Torsdag viste TV 2s ferske gallup at det er tilnærmet like stor splittelse om retningsvalg innad i partiet, som det er hos partiets velgere.

Det er dødt løp mellom rød og blå blokk blant velgere som vil, har eller har vurdert på stemme på KrF.

Partiet har vist seg svært delt i synet på hvem de skal samarbeide med, og eventuelt søke regjering med. Av de valgte delegatene som skal stemme, er 99 såkalt blå delegater, mens 90 er røde. Ingen er imidlertid bundet opp av fylkeslagene til å stemme det de har sagt, så i teorien kan alt snu under avstemningen.

