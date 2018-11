Huset har brent helt ned, og brannvesenet driver med etterslukningsarbeid. Politiet bisto på stedet for å evakuere totalt ni personer.

Like før 06-tiden sa politiet til TV 2 at et hus ble evakuert. Det tallet ble senere oppjustert til tre hus.

– Etter en vurdering har vi evakuert tre hus, med totalt ni bebeoere. Vi vil nå foreta ytterligere vurderinger på om vi skal evakuere flere, sa Jon Inge Mone operasjonsleder i Nordland politidsitrikt til TV 2 i 06.30-tiden.

Like før klokken 07.00 meldte politiet imidlertid at det ikke vil bli foretatt flere evakueringer.

I huset bor det en familie på fire. De meldte seg selv for legevakta etter brannen, og ble behandlet for røykskader, skrev politiet på Twitter kort tid etter brannen startet.

– Vi har fått kontakt med familien, som er to barn og to voksne. De har kommet seg til legevakta selv, og blir behandlet for røykskader, sier Moen.

Det tok nesten over én time før brannvesenet hadde kontroll på brannen.

– Brannvesenet har ikke fått kontroll på brannen ennå, og de jobber fortsatt med slukningsarbeidet, sa operasjonslederen til TV 2 tidligere på morgningen.



Politiet fikk meldingen om brannen i 05.30 tiden.

– Vi fikk meldinger av flere forbipasserende om at en bolig sto i full fyr rundt 05.30, forteller operasjonslederen videre.