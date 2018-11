KrF har torsdag kveld landet på et kompromiss angående voteringen som skal foregå fredag.

Landsstyret anbefaler å stemme over de tre alternativene samtidig, ved skriftlig votering.

– Et stort flertall foreslår votering hvor de tre forslagene blir votert samtidig i skriftlig avstemning, opplyser partileder Knut Arild Hareide.

Dette vil også bli gjenstand for kort debatt på landsmøtet i morgen, før man igjen skal stemme over dette for en endelig beslutning.

– Felles løsning

Partilederen har dermed ikke landsstyret med seg i det som har vært hans syn på voteringsrekkefølgen, men på den annen side fikk han gjennomslag for sitt ønske om at voteringen skal foregå skriftlig.

– Jeg tror ikke landsstyret opplever at vi endrer spillereglene. Vi har kommet frem til en felles løsning som jeg opplever at veldig mange i vårt landsstyre var enig i. Da viser vi også på en god måtte at vi kan finne felles gode løsninger, sier han.

Skal Hareide ha noen sjanse til å få viljen sin til slutt, er skriftlig og hemmelig votering en fordel for han.



– Seier for demokratiet

Stortingsrepresentant for KrF, Hans Fredrik Grøvan, sier til TV 2 at han er glad for at landsstyret landet på en så tydelig anbefaling om å behandle de tre forslagene på en likeverdig måte, torsdag kveld.

– Det synes jeg var en seier for demokratiet på den måten at man behandler dem likt, men ikke minst også fordi det også gir det endelige vedtaket en legitimitet, til forskjell fra slik det opprinnelig var lagt opp, sier han.

– Hvordan skal denne avstemningen med tre alternativer foregå praktisk, hvis landsstyret får det som de vil?

– Hver enkelt får en stemmeseddel og skriver ett forslag på den stemmeseddelen; enten å gå i regjering til høyre, til venstre eller å være i opposisjon. Så blir dette talt opp og hvis ingen av de tre får flertall i første runde, vil de to alternativene som får flest stemmer bli votert over en gang til som en skriftlig votering nummer to, for å kåre en vinner til slutt, forklarer han.

Må velge rødt eller blått

Kommentator i TV 2, Mathias Fischer, tror ikke at voteringsrekkefølgen vil endre resultatet, spesielt siden partiledelsen er tydelige på at man må velge enten rød eller blå retning.

– Det vil i så fall være hvis alle de røde går sammen med alle Grøvan-delegatene for å stemme for å forbli der man er. Men det krever en ekstrem koordineringsevne i den salen for at noe sånt skal skje, sier han.