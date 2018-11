Dagen etter drapet på en 16 år gammel jente i bygda var 150 foreldre samlet på Barhaug skole torsdag kveld. Der fikk de råd om hvordan man kan snakke med barn og ungdom om de vanskelige spørsmålene og tankene.

Og et av rådene gjentok barnepsykiater Bjørg Antonsen og psykolog Karin Boson i BUP flere ganger:

– Følg med på sosiale medier. Still spørsmål. «Har du lest noe på Facebook?» «Er det noen som har lagt ut noe du vil snakke om?», eksemplifiserer Boson foran de oppmøtte foreldrene.

Overfor TV 2 utdyper hun:

– Det er et voksenansvar å sørge for at barn og voksne ikke lever i to parallelle verdener av informasjon. Foreldrene må oppsøke barn og ungdom der de snakker sammen, sier Boson, som blant annet har forsket på psykologien til Utøya-overlevende.

– Ungdommen er våre forbilder

De to psykologene mener, særlig i forbindelse med en drapssak, at det kan være skadelig om barn får kommunisere og spre rykter uten at voksenpersoner vet hva som foregår.

Også ordfører Rune Søstad i Nord-Fron kommune har det siste døgnet gjentatt budskapet om ikke å spre rykter på sosiale medier. Han vil berømme ungdommen for hvordan de har håndtert den vanskelige situasjonen.

– Ungdommen er våre forbilder. De snakker sammen, gråter sammen og ler sammen. De slår ring om hverandre, slik vi må slå ring om de to familiene og alle Vinstras barn og unge, sier han.

TV 2 kjenner til at Nord-Fron kommune har kontaktet Hå kommune i Rogaland og bedt om tips til håndteringen av situasjonen. Der ble 13 år gamle Sunniva Ødegård funnet drept i sommer, og en 17 år gammel gutt er siktet for drapet.

Døgnbemannet omsorgstelefon

– Vi har hatt en gjennomgang sammen med en annen kommune og fått mange gode innspill. Blant innspillene er flere tiltak som vi har satt i gang og andre som vi ennå vurderer. Det er fint at vi kan lære av hverandre, forteller ordfører Rune Søstad i Nord-Fron.

– Hva slags tiltak er det snakk om?

– Først og fremst handler det om at Vinstra som bygd håndterer denne situasjonen i fellesskap, og det har vi enn så lenge gjort på en god måte, sier han.

Psykologene fra BUP og kommunens egne psykologer snakket torsdag til foreldre også på en annen skole. Kommunen har også opprettet en døgnbemannet omsorgstelefon der alle kan ringe inn og søke råd.