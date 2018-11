Da gravide Marit Emilie Ervik skulle ta toget hjem etter en lang arbeidsdag, ble hun møtt av et stappfullt tog.

36-åringen gikk gjennom flere vogner, og forteller til TV 2 at hun ble møtt med flere blikk.

– Det jeg reagerer aller mest på, er at ingen spør. Folk ser på magen min, men ingen sier noe.

Det var Smaalenes Avis som omtalte saken først.

– Normal folkeskikk

Etter å ha gitt opp forsøket på å finne seg et sete, måtte Ervik ta til takke med gulvet.

– Jeg var fly forbanna da jeg satte meg på gulvet. Hadde dette vært et engangstilfelle, ville jeg ikke brydd meg så mye. Men dette skjer hver gang toget er fullt, sier Ervik.

FULLT: Toget var stappfullt, men ingen tilbydde setet sitt til gravide Marit. Foto: Privat

Kvinnen forteller at hun vurderte å spørre om å få sitte, men at prinsippet i henne gjorde at hun droppet det.

– Jeg har ansvaret for meg selv, men har man normal folkeskikk så reiser man seg, sier 36-åringen.

– Hva tenker du om at folk ikke reiser seg?

– Folk har blitt veldig egoistiske, og alt handler om meg og mitt. Det er skremmende i flere tilfeller. Det er tydelig at jeg har en mage, det er ikke sånn at folk er i tvil om at jeg er gravid, sier hun.

– Folk er egoistiske

Ervik sier at hun opplevde lignende hendelser da hun gikk gravid for to år siden, men ikke i like stor grad som hun har gjort nå. Men kvinnen sliter med å forstå hvorfor det er slik.

– Man skal ikke dra langt nedover Europa før ting er helt annerledes. De få gangene jeg har opplevd at folk reiser seg i Norge er det som regel ikke nordmenn, sier Ervik.

Selv om den høygravide kvinnen endte opp med å sitte på gulvet, var det fortsatt ingen som reagerte.

– Det var en konduktør som gikk forbi. Han måtte skreve over meg, og jeg ble redd for at han skulle komme bort i magen min. Men konduktøren sa ingenting, og gikk bare videre, sier hun.

TA HENSYN: Pressesjef i NSB Åge-Christoffer Lundby oppfordrer nordmenn til å bruke øynene og ta hensyn til andre. Foto: NSB

Ervik stusser over hvor det har blitt av folkeskikken, og oppfordrer nå nordmenn til å ta mer hensyn til medmennesker.

– Tenk over at det finnes folk som har behov som du kan bistå med. Det er så lite som skal til, sier den gravide kvinnen.

– Bruk øynene

Pressesjef i NSB, Åge-Christoffer Lundby, er enig med Ervik, og oppfordrer norske togpassasjerer til å ta mer hensyn til hverandre.

– Vi er slitne, trøtte og stressa alle sammen, så jeg forstår at det kan skje. Men vi moderne mennesker bør se oss rundt, og bruke øynene for å se om det er folk med større behov enn oss selv, sier Lundby.

Pressesjefen sier han anbefaler passasjerer om å ta kontakt hvis de trenger assistanse.

– Hvis man opplever at ingen reiser seg, ta kontakt med oss, og vi vil forsøke hjelpe, sier Lundby.