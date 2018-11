Ornitologen (spesialist på fugler, red. anm.) sier de ser tilfeller av det sjeldne viruset hvert år, men at han aldri har opplevd et lignende antall som denne høsten.

– Fuglene har stygge kuler som blør. Svulsten er sprengt og hard, og det skal ikke mye til for at den sprekker, forklarer Rune Aae til TV 2.

Ornitologen forteller at viruset er artsspesifikt, og at poxviruset trolig bare går på kjøttmeisen.

– Hvilke konsekvenser får dette for kjøttmeisen?

– Når det er godt og varmt, så vil det gå over, og fuglene blir helt fine. Men når det er kaldt og fuktig, så blir kjøttmeisen så kald at den kan dø. Særlig hvis svulstene er store. Da vil fuglen dø ganske fort, forklarer Aae.

SVULST: Fuglene har tydelige skader.

Hvis folk oppdager kjøttmeiser med disse svulstene anbefaler ornitologen at de avbryter fôringen av fuglene for å unngå at smitten sprer seg til andre.

– Hvis man likevel ønsker å fortsette med fôring, kan man droppe rørene med mat hvor fuglene må stikke nebbet inn, og dermed legge igjen smitte på kanten. Gå heller over til bakkefôring, og unngå at fuglene kommer i kontakt med smitten, sier ornitologen.

Aae oppfordrer folk til å følge med om de ser flere fugler som har det smittsomme viruset.

– Vi er ikke bekymret, men det er ikke noe morsomt å se. Hold øye om det begynner å spre seg, sier han.