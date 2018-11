Bahareh Letnes blir utsatt for nye spekulasjoner og rykter etter pågripelsen av en norskiraner, siktet for å ha planlagt for et attentat i Danmark. Hun stiller i kveld opp på TV 2 for å slå tilbake påstander om at hun har hatt forbindelser med den siktede norskiraneren.

– Mobilen min koker, journalister ringer meg fordi de har fått tips om at jeg har har noen relasjoner eller kjenner den siktede, sier en oppgitt Letnes.

Også TV 2 har fått tips med påstander om at den siktede i Danmark har vært i kontakt med Letnes.

– Kjenner du denne personen som er siktet i Danmark?

– Jeg har ikke sett eller hørt om personen. Dette sier jeg for første og siste gang, jeg kjenner ikke den personen i det hele tatt, så nå må dere slutte, sier Letnes.

– Har du noen gang møtt ham?

– Nei, aldri jeg har aldri sett eller hørt navnet hans før, sier Letnes.

Forsvarer kjæresten

Da Per Sandberg i sommer fortalte at de var kjærester, ble Letnes utsatt for spekulasjoner om at hun stod i ledtog med det iranske regimet. Boken «fremmede makter har flyttet inn» ble ifølge paret skrevet for å renvaske henne. Nå vil de hindre en ny rykteflom.

– Det er jo derfor Bahareh bare å gå ut og slå fast umiddelbart før dette begynner å ta av igjen, slik som vi så i sommer med hets og mobbekampanjer på sosiale medier, sier Sandberg.

Bahareh Letnes og Per Sandberg vil ikke spekulere i hvilke motiver som kan ligge bak attentatplanene den norskiranske mannen er siktet for i Danmark.

– Det er jo veldig alvorlig, men det er jo helt umulig for oss å kommentere noe rundt dette. Vi må bare håpe og tro på at etterretning både i Sverige og Danmark har kortene på bordet og at de klarer å nøste opp i alt rundt den siktede, sier Sandberg.

– Kan dette påvirke noen av deres planer i Iran?

– Nei, dem vil ikke påvirke, det skal vi sørge for selv, svarer Sandberg kontant.