Den norske statsborgeren, med iransk bakgrunn, ble pågrepet av det svenske sikkerhetspolitiet Säpo i Göteborg 21. oktober. Den 39 år gamle mannen er siktet for å ha planlagt attentat mot tre eksiliranere i Danmark.

– Vi ser svært alvorlig på den situasjonen som har oppstått i Danmark, og at en norsk statsborger med iransk bakgrunn er siktet i saken. Vi har i dag innkalt den iranske ambassadøren til Utenriksdepartementet. I møtet understreket vi at aktiviteten, som har kommet fram gjennom etterforskningen i Danmark, er uakseptabel, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H).

Det var tirsdag denne uken at Politiets Efterretningtjeneste (PET) i Danmark fortalte at de hadde pågrepet en norsk statsborger av iransk opprinnelse.

Iransk etterretningstjeneste

Mannen ble arrestert 21. oktober, og dagen etter satt i varetekt i isolasjon. Der skal han foreløpig sitte frem til 8. november.

Etter det TV 2 erfarer har alle de nordiske sikkerhets- og etterretningstjenestene over lengre tid vært involvert i etterforskningen.

Ifølge danske Politiets Efterretningstjeneste (PET) kan mannen knyttes til iransk etterretningstjeneste.

– I vår felles uttalelse i går uttrykte de nordiske utenriksministrene en klar felles holdning i saken. Vi la også vekt på at det tette nordiske samarbeidet må fortsette, nettopp for å forhindre denne typen aktivitet i nordiske land. Norsk politi bistår dansk politi i etterforskningen, sier utenriksministeren.

Iranske separatister

Målet for det angivelige attentatet skal ha vært tre iranere som bor i Ringsted i Danmark, ifølge PET.

De tre iranerne tilhører Arab Struggle Movement for the Liberation of Ahwaz (ASMLA). ASMLA kjemper for uavhengighet for Khuzestan-provinsen sørvest i Iran og er terrorstemplet av myndighetene i Teheran etter å ha gjennomført en rekke bombeattentat og sabotasjeaksjoner.

Ifølge PET er faren for at attentatplanen settes ut i livet, fortsatt til stede, selv om den norske 46-åringen er fengslet. Det skal fortsatt være behov for omfattende sikkerhetsforanstaltninger rundt iranerne som skal ha vært målet.

