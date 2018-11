Ekteparet ba om undersøkelser gang på gang – men da legen endelig tok CT, var det for sent

Giftet seg

Da Sokol blir innlagt på sykehus blir de spurt om de er gift. Det er de ikke.

– Det ville jeg kanskje gjort, sier en sykepleier.

I sjokk får de tak i en prest. Lene finner fram en kjole og drar på kjøpesenteret der hun får kjøpt en brudebukett.

GIFT: De to giftet seg på sykehuset i 2017. Sokol hovnet kraftig opp i ansiktet på grunn av sykdommen. Foto: Privat

Så gifter de seg, i et rom på sykehuset.

– Det var så fint å bare få ha det hyggelig, å få den stunden sammen. For det er jo dette alt handler om. Dette er historien om to personer som elsker hverandre herfra til evigheten, som giftet seg fordi halvparten av teamet kanskje skulle dø, sier hun.

BESTEFAR: I fjor ble de to besteforeldre. Her er Sokol svært preget av kreftsykdommen. Foto: Privat

Da han blir innlagt får de beskjed om at han har 95 prosent sjanse til å overleve. De er optimistiske. Men han får store komplikasjoner etter behandlingene. Han får sepsis etter stamcellebehandling og flere senskader. Lungene hans kollapser etter en operasjon. Kreften sprer seg.

I et år er Sokol konstant syk. Han er til sammen på sykehuset i 40 uker, og er kun hjemme i permisjon i korte perioder.

Et år etter bryllupet, 4. juli i år, dør han i en alder av 40 år.

Klaget

Det var like før påske i år at de fikk beskjed om at han ikke ville overleve kreften.

Sokol sendte da selv inn en søknad om erstatning for feilbehandling hos norske pasientskadeerstanting (NPE).

Av alle leger de snakket med, blant annet onkologen som var ansvarlig for behandlingen hans, fikk de høre at han sannsynligvis ville overlevd dersom kreften hadde blitt oppdaget tidligere.

Han mente seg derfor feilbehandlet.

Sokols fastlege skriver i to uttalelser til NPE, som TV 2 har fått tilgang til, at han er usikker på hva utfallet ville blitt dersom kreften var blitt oppdaget tidligere.

«Det er ønskelig med en avklaring på dette», skriver han.

Likevel hentet NPE inn en uttalelse fra en spesialist i allmennmedisin, ikke en onkolog. Spesialisten i allmenmedisin la til grunn at Sokol fikk spesialistutredninger for en rekke av symptomene sine, blant annet hjertespesialisten, og at den typen kreft han har er svært sjelden og vanskelig å oppdage.

Han mener derfor at behandlingen har vært i tråd med god legeskikk. NPE ga dem derfor avslag på søknaden om pasientskadeerstatning.

– Mangelfullt

Avslaget kom like før Sokol døde.

– To dager før han døde sa han til meg at jeg aldri måtte gi opp. At vi måtte få rettferdighet, sier Lene.

For henne handler det ikke om pengene, men det at hun mener NPE i sin saksbehandling ikke har belyst saken på en tilfredsstillende måte.

– Vi kan gjerne få avslag, men da skal det være på korrekt grunnlag, sier hun, og understreker at hun ikke kjenner seg igjen i NPEs beskrivelse av saken.

Hun har fra saksbehandleren i NPE blant annet etterlyst en vurdering fra en onkolog, noe de ikke har innhentet.

– Jeg forstår ikke hvorfor vi har en pasientskade-ordning dersom den bare skal være en kamp, sier hun.

Saken er nå sendt videre til NPEs klageorgan, Helseklage. Der er behandlingstiden 17 måneder.

– Jeg har mistet helt troen på systemet, sier Lene.

Vanlig prosedyre

Hos NPE sier de saken er behandlet i tråd med deres retningslinjer.

De sier også at de kortet ned ventetiden nettopp av hensyn til Sokols helsetilstand.

Familien ønsket her at det skulle bli innhentet en uttalelse fra en onkolog, en spesialist på hans tilstand. Hvorfor ble ikke dette gjort?

– Erstatningssøker har ikke klaget på den behandlingen som ble gitt av onkolog. Da er det heller ikke riktig at en onkolog skal vurdere om det har skjedd feil i behandlingen. Vi lytter til innspill fra erstatningssøker, men det er vi som har det overordnede ansvaret for å utrede saken og sikre likebehandling for alle erstatningssøkere. Den sakkyndige må være spesialist på det aktuelle medisinske fagområdet som har gjort feilen, sier Torill Stæhr, senior kommunikasjonsrådgiver i NPE, til TV 2.

Hun understreker også at NPE ikke på noe vis er opptatt av å spare penger på forsikringsutbetalinger.

LYKKELIGE: Lene og Sokol før sykdommen. Foto: Privat

– Vi har ingen økonomiske interesser knyttet til utfallet i den enkelte saken. Vår oppgave er å gi erstatning til alle som har rett på det etter pasientskadeloven, sier hun.

– Vil hjelpe

For Lene er det viktig at systemet blir bedre. Hun savner også en åpenhet blant helsepersonell rundt de feilene som blir gjort.

Hun forteller sin historie i håp om at det kan hindre liknende feil i å bli begått.

– Det er helt ufattelig at pårørende og pasienter skal måtte bruke energi på dette. Jeg skal kjempe for mannen min, fordi han fortjener bedre enn dette, sier hun.