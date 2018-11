– Jeg satt på rommet til min datter på 15 og gråt

Tom Tvedt og Kjersti Stenseng er sannsynligvis Norges mektigste par.

Han er president i Norges idrettsforbund og hun er partisekretær i Arbeiderpartiet.

– Nå går ting i oppløsning

De har aldri før stilt opp sammen i et TV-intervju. Men i ukens SNAKK på TV 2 Nyhetskanalen forteller maktparet åpent om stormene de har stått i.

Tvedt er tydelig på at all kritikken har påvirket han.

– Jeg kunne jo sittet her og sagt at dette går helt fint og det har ikke påvirket meg noenting, men da hadde jeg ikke vært ærlig verken her eller med Kjersti, sier han.

Sommeren 2015 ble han som tidenes yngste valg til president i Norges idrettsforbund og den olympiske og paralympiske komité.

Rett før fikk samboeren hans jobben som Arbeiderpartiets partisekretær. En jobb partikjemper som Einar Gerhardsen og og Haakon Lie har hatt før henne.

MAKTPAR: Tvedt og Stenseng er sannsynligvis Norges mektigste par. Her på fjelltur. Foto: Privat.

Og med den mektige stillingen fulgte ryddejobben etter #Metoo og Trond Giske i fjor vinter.

– Det stormet som verst rett inn i juleferien i fjor. Og da jeg reiste hjem til hytta på juleferie må jeg nok si at jeg var en veldig dårlig mor. Det har jeg sagt til døtrene mine også. Det var ikke noe matlaging og julegaveshopping. Det var egentlig en krisesituasjon for Arbeiderpartiet, en følelse av at nå går ting litt i oppløsning for oss, sier Stenseng.

Lettet da Tvedt fikk kritikk

SKITUR: Tvedt og Stenseng på skitur på hytta på fjellet. Foto: Privat

Mens Stenseng hadde fanget fullt av trakasseringsvarsler, fikk Tvedt fanget fullt av reiseregninger. Etter å lenge ha nektet innsyn, fikk offentligheten da se kvitteringer på dyre vinflasker, konsulentbruk i millionklassen og dyre hotellrom. Kritikken var massiv.

– Det var veldig spesiell stemning hjemme da. Vi var klare for jul og reiste på hytta, men endte med å sitte i hver vår etasje og jobbe. Andre etasje ble Tom og første etasje ble Kjersti. Også møttes vi da vi gikk og la oss sånn utpå natta. Og det høres sikkert litt tabloid ut, men det var på en måte en styrke at vi begge sto i vanskelige prosesser. For man har veldig stor forståelse for hva den andre går gjennom, sier Tvedt.

For det toppet seg omtrent samtidig i Arbeiderpartiet og Idrettsforbundet.

– Jeg var litt lettet da det kom negative oppslag om Tom for da fikk jeg avlastning. Nå er det idretten og ikke Ap som fikk dritten. Det var jo nesten annenhver dag. Vi bare lurte på hvem som fikk forsiden neste dag, ler Stenseng.

