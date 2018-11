Fredag kommer Knut Arild Hareide til å varsle sin avgang som leder, dersom han taper avstemningen på det ekstraordinære landsmøtet.

Det får TV 2 opplyst fra informert hold.

Det er ikke avklart om han vil gjøre det før debatten på landsmøtet fredag, eller etter at resultatet er klart.

Viktig veivalg

Det har den siste tiden stormet rundt KrF og Knut Arild Hareide, etter at de varslet at de vil ta et politisk veivalg om regjeringssamarbeid denne høsten.

Hareide har uttalt at han ønsker et samarbeid mellom Arbeiderpartiet og venstresiden, mens nestlederne i partiet ønsker å gå inn i dagens regjering med Høyre, Venstre og FrP.

Partilederens linje innebærer å velte dagens regjering.

Avstemningen om partiets vei videre foregår på fredag, på KrFs ekstraordinære landsmøte. Totalt skal 190 KrF-ere stemme, og de siste ukene har alle fylkeslag i partiet holdt møter for å avgjøre hvilke delegater de skal sende.

Avgjøres fredag

Etter at Østfold KrF, som siste fylkeslag ut, var ferdig med sin kvotering tirsdag, ble det klart at man på fredagens landsmøte står med 99 blå delegater og 90 røde.

Dermed ser det ikke lovende ut for Hareide og hans linje, men ingenting er avgjort før fredag.

Det kreves nemlig ikke at delegatene stemmer slik til har tilkjennegitt i sine fylkeslag at de vil gjøre.

TV 2 har spurt 17 av KrFs såkalte «lyseblå» delegater om de er villige til å snu for å redde partilederen. Ifølge kartleggingen ser det ut til at det kun er et magert håp for Hareide i forkant av fredagens møte.

Historisk dårlig gallup

Onsdag publiserte TV 2 en meningsmåling, gjennomført av Kantar TNS, som viser at Kristelig Folkeparti nå har tidenes laveste oppslutning.

Siden Kantar TNS begynte å måle velgeroppslutning i 1964, har KrF aldri hatt lavere oppslutning enn de har nå, med 3,0.