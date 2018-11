I det siste har forsvaret og politiet observert mange farlige situasjoner rundt militære kjøretøy på veiene, i forbindelse med den store NATO-øvelsen, Trident Juncture, som pågår i disse dager.

De ber derfor trafikanter om å puste med magen, være tålmodige og huske på den viktige jobben soldatene gjør.

Oberstløytnant Ivar Moen ved Forsvarets operative hovedkvarter (FOH), og talsmann for Trident Juncture, sier at de har opplevd flere skremmende episoder på veiene de siste dagene og håper derfor å nå ut til bilister før det skjer en alvorlig ulykke.

– Det har vært farlige forbikjøringer som i ytterste konsekvens kan være livsfarlige. Vi håper derfor bilister er litt ekstra tålmodige når de de ser militære kolonner eller enkeltkjøretøy på veiene, sier Moen.

Dersom du møter militære kjøretøy på veien er det viktig å huske på at disse ikke nødvendigvis har samme kjøreegenskaper som vanlige biler og lastebiler.

Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

– Mange av deltakerne som deltar i øvelsen, kan ha utfordringer med nordiske kjøreforhold. Flere av de militære kjøretøyene er heller ikke veldig godt egnet for vanlig vei og nordiske forhold. Vi, sammen med politiet, ber derfor alle bilister om å vise ekstra aktsomhet og holde god avstand til militære kolonner for å ivareta sikkerheten best mulig, sier Moen.

Øvelse Trident Junc.: Politiet henstiller førere av store kjøretøy om å utvise stor aktsomhet ved forbikjøring samt ved møte av militære kolonner. Flere speil er blitt ødelagt ved passering/møting. — Politiet i Innlandet (@politiinnlandet) November 1, 2018

Han sier at deres kjøretøy er tunge, har redusert utsyn og begrenset svingradius, og sjåførene er vant til å operere i skytefelt - ikke på smale veier der de møter store vogntog.

– Farepotensialet er absolutt til stede, det er derfor vi går så tydelig ut og ber bilistene roe ned. Det viktigste du kan gjøre, er å være litt ekstra oppmerksom, litt ekstra omtenksom og litt ekstra tålmodig. Så kommer vi alle hjem til middag sier Moen.

Forsvaret og NATO skal øve frem til 7. november, og aktiviteten på veiene vil enkelte steder være svært høy frem til dette. I etterkant vil aktiviteten gradvis avta når NATO frakter sitt materiell ut av landet igjen.