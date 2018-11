Stians (19) organer reddet livet til seks personer

Det har gått tre år siden nitten år gamle Stian Finanger Thorvaldsen brått ble kritisk syk.

Han fikk hjernehinnebetennelse og ble i løpet av få timer dødssyk. Stian ble sendt til Rikshospitalet i ambulanse, men legene der skjønte fort at livet til 19-åringen ikke var mulig å redde.

– Verden går jo i grus der og da, når du forstår at det ikke er håp, sier mamma Nina Finanger til TV 2.

Snakket om organdonasjon

Ett år tidligere var familien samlet rundt middagsbordet. Mamma, Stian og storebroren. De snakket om organdonasjon. Ville de donert bort sine organer dersom det verste skulle skje?

– Stian var jo veldig opptatt av å hjelpe andre mennesker. Han var en veldig snill gutt, så det var helt i hans ånd. Han syns det var et riktig valg, sier Nina.

Stians mamma Nina Finanger er glad for at Stian har reddet mange liv. Foto: Dan Celius

Så da en lege og en sykepleier forsiktig spurte familien om de hadde vurdert organdonasjon, var de ikke i tvil om at det var riktig ting å gjøre. Valget familien tok, har nå reddet seks personer.

– Hjertet var gått til en mann på femti i Finland og lungene var gått til en norsk kvinne i førtiårene. Vi fikk vite at det var helt på hengende håret. De hadde ikke levd tre måneder etterpå hvis de ikke hadde fått Stians organer.

– Hvordan var det å høre det?

– Det var veldig sterkt. Han lever jo ikke videre, men en del av ham gjør det i andre kropper.

Trenger flere donorer

Men Norge trenger flere som Stian som tar et aktivt valg når det gjelder organdonasjon. Selve donasjonprosessen er komplisert, det er få som reellt sett er egnet som donorer. Donorteamet på Rikshospitalet ønsker mer fokus på donasjon hos helsepersonell som behandler potensielle pasienter.

– I 2018 har vi sett en nedgang i antall realiserte donorer som vi ikke egentlig har noen forklaring på hvorfor, sier Per Arne Bakkan, som er transplantasjonskoordinator ved Rikshospitalet, til TV 2.

Per Arne Bakkan er transplantasjonskoordinator på Rikshospitalet. Han skulle gjerne sett at enda flere velger å donere. Foto: Thomas Evensen

Få som er egnet

Ved utgangen av september i år var det transplantert organer til 290 pasienter i Norge: Det er 65 færre enn på samme tid i fjor. Og nedgangen bekymrer fagfolkene.

For det er like mange pasienter som donerer, men færre som egner seg til donasjon. Nå håper de at et økt fokus på donasjon også hos helsepersonell vil gi flere donorer, og dermed også flere donasjoner.

Fakta: Organdonasjon Dersom du ønsker å være organdonor, trenger du kun å gi dine nærmeste beskjed om at du ønsker det slik at de kan bekrefte din vilje skulle det bli aktuelt.

Du kan også fylle ut et donorkort.

Det er ingen øvre aldergrense for å bli organdonor.

Du kan være organdonor selv om du ikke er akseptert som blodgiver.

Siden man startet med organdonasjon i 1969 har over 12.000 transplantasjoner blitt gjennomført i Norge. Kilde: organdonasjon.no

– Det er det å greie å identifisere alle potensielle donorer på de forskjellige intensivavdelingene. Det er der det er mest potensiale å hente, sier Bakkan.