Russisk TV er på plass for å dekke øvelse Trident Juncture, som denne uken pågår i Midt-Norge.

Det er et team på fem journalister som er kommet til Norge.

Torsdag sendte de direkte da US Marines kom for å ta tilbake landområdene i øvelsen om slaget om Oppdal.

Interesse i Russland

Til TV 2 sier en av journalistene at det er stor interesse for øvelsen i Russland.

– Mange skjønner ikke hvorfor amerikanerne absolutt skal øve så nært grensen til Russland, sier journalisten fra Russisk TV til TV 2.

– Men russerne selv øver jo på utskyting av missiler under øvelsen?

– Det skjer i internasjonalt farvann, svarer journalisten.

Onsdag informerte Russland norske myndigheter at de planla ytterligere en missiltest utenfor norskekysten, mens NATO-øvelsen pågår.

Den første testen ble varslet å finne sted mellom 1. og 3. november, men det fortsatt uklart når og om den blir gjennomført.

– Må godta det

Russiske observatører er også på plass for å overvære den gigantiske øvelsen med over 50.000 soldater. NATO har vært åpne på at man ikke har noe å skjule under øvelse.

– Her er ikke russerne like åpne når de skal øve har uttalte NATOs generalsekretær, Jens Stoltenberg til TV 2 tidligere i uken.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen har påpekt at det ikke er noe nytt at Russland gjennomfører egne øvelser tett oppi pågående NATO-øvelser. Tidligere har dette for eksempel skjedd i Østersjøen.

– Men dette er internasjonalt farvann, og Russland er i sin fulle rett til å øve der. De har etablert et område, og de har varslet om det. Da må vi bare godta det, sier han.

Den storstilte NATO-øvelsen Trident Juncture varer fram til 7. november. Alle NATOs 29 medlemsland, samt Sverige og Finland, deltar i øvelsen.