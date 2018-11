Marit Brunstad driver fotobutikk i sentrum av Ålesund og er ikke på Moa når Olav Thon inviterer til åpningsfest av det han omtaler som Norges største kjøpesenter.

– Konkurranse er greit, men det må skje på like vilkår, sier hun.

På vegne av sentrumsbutikker over hele landet gir hun uttrykk for en voldsom frustrasjon over det hun opplever som forskjellsbehandling og ulike vilkår.

Paradoks

– Den oppfattes som blodig urettferdig! Det virker som om bilene sprer ut sånn roseduft når de kjører inn til kjøpesenter som Moa, mens når de kjører til byen så er det forurensende. Det har aldri vært snakk om at man skal ha bomring rundt Ikea kjøpesentre, eller parkeringsavgift der, mens i byen skal det alltid begrenses, sukker Marit Brunstad.

FOLKETOMT: Marit Brunstad driver fotobutikk i sentrum av Ålesund som merker konkurransen fra kjøpesenteret noen kilometer unna. Foto: Arne Rovick/TV 2

Professor i innovasjon ved Norges Handelshøyskole i Bergen, Tor W. Andreassen, forstår frustrasjonen.

– Det som er litt av paradokset her er at ønsket om grønnere byer, bedre miljø, og mindre forurensning går på bekostning av handelen. Resultatet er at byene sakte men sikkert blir kvalt handelsmessig og du kan si det så brutalt at de råtner på rot fordi det blir mer og mer komplisert for folk å handle der inne, og derfor blir det mer attraktivt å handle på kjøpesenter, sier Andreassen til TV 2.

Ørsmå marginer

For det er ikke lett å drive sentrumsbutikk i skarp konkurranse med både kjøpesenter og netthandel. Tall fra Virke handel forteller om en kraftig nedgang i antall butikker de siste åtte årene.

– Det har blitt ti prosent færre fysiske butikker og de som fortsatt driver kjemper med nebb og klør for å overleve. Et bildet på det er driftsmarginen til butikkene som er på vinnerlista vår; da har du en driftsmargin på 3,4 prosent! Det sier seg selv at du er svært sårbar hvis du mister 10-20 prosent i omsetning til kjøpesenter eller nettbutikk, sier direktør Harald Andersen i Virke handel til TV 2.

KØ: Før dørene åpnet sto flere hundre i kø for å komme seg inn på det nye kjøpesenteret i Ålesund. Foto: Arne Rovick/TV 2

Innovasjonsprofessoren sier dette handler om å gjøre seg attraktiv.

– Kjøpesentrene gjør seg selv attraktive ved å ligge på utsiden av byen hvor det er lettere å komme til. Det å kjøre inn til byen blir vanskelig i forhold til å kjøre på utsiden av byen hvor flest folk bor og hvor de kan parkere gratis.

Må være best

Han mener bybutikkene skjerpe seg – spesielt i forhold til nettbutikkene.

– Netthandel utgjør bare 15 prosent av den totale handelen i Norge, men vil spise stadig mer av «matfatet». Hvis ikke butikkene skjerper seg og møter konkurransen, så vil det forsterke seg mer og mer. Varehandelen må våkne opp og møte konkurransen med ny teknologi, og ikke minst det butikkene er flinkest på; nemlig handling i butikk, sier NHH-professor Andreassen.