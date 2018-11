2014 var et trist år for mange nysgjerrige nordmenn. Det var nemlig året da Stortinget innførte at søk i skattelistene ikke lenger skulle være hemmelige.

Da folk plutselig kunne sjekke hvem som hadde søkt på dem, mistet mange lysten på å snoke. Bare bra, vil noen si.

Ikke mulig å reservere seg

Hver høst offentliggjør Skatteetaten fjorårets skattetall, som et ledd i å oppnå mer åpenhet i samfunnet.

I år publiseres skattelistene for 2017 onsdag klokken 7. Da er det mulig å sjekke hva folk tjente, hva de har i formue og hva de betalte i skatt i fjor.

– Det er ikke mulig å reservere seg mot å stå i skattelistene, men noen personer er ikke med. Det gjelder alle under 18 år, personer som har sperret adresse, som er uten fast bopel og avdøde personer, sier Skatteetatens pressesjef Merete Bergeland Jebsen.

Når du har søkt opp en person eller en bedrift, får du informasjon om navn, fødselsår (organisasjonsnr for bedrifter), postnummer og sted, skattekommune, nettoinntekt, nettoformue og skatt.

Frem til 2014 kunne du søke på folk uten at det ble registrert. Nå får personen du søker opp opplysninger om at du har søkt.

De aller fleste nordmenn er altså å finne i skattelistene, og du slipper ikke unna bare fordi du har ikke har lyst til å være der.

Falt drastisk

Tallene for hvor mange som søker i skattelistene viser tydelig at interessen falt da det ikke lenger var anonymt. I perioden oktober 2013 til oktober 2014, da det var mulig å søke på inntektsåret 2012, registrerte Skatteetaten over 16 millioner søk. Disse søkene ble gjort av over 900.000 personer.

Antall søk falt drastisk da søkene ikke lenger var hemmelige. I løpet av det neste året ble det kun registrert litt over to millioner søk, utført av 877.000 personer.

Da man fra oktober 2015 kunne søke på inntektsåret 2014, virket det som enda flere hadde fått med seg at søkene deres ble loggført. Da registrerte Skatteetaten kun 1,5 millioner søk, utført av mindre enn en halv million nordmenn.

I løpet av det siste året har 440.000 nordmenn totalt utført 1.600.000 søk.