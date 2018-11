Regjeringen vil at alle stemmer skal telles for hånd

TELLES: Ved fremtidige valg i Norge ønsker kommunalministeren at alle stemmer skal telles for hånd. Foto: Poppe, Cornelius

Regjeringen går inn for at stemmene skal telles for hånd ved alle fremtidige valg. – Det skal ikke herske noen tvil om valgresultatet, sier kommunalministeren.