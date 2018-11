Ropstad: – Tror det skal mye til for at delegatene skifter side

Med under et døgn igjen til Kristelig Folkepartis landsmøte, er partitoppene samlet til landsstyremøte på Gardermoen. Partitoppene ankom hotellet torsdag ettermiddag.

Ved 15-tiden slo nestlederne Kjell Ingolf Ropstad og Olaug Bollestad følge fra Stortinget til Gardermoen. Partileder Knut Arild Hareide dro ikke sammen med dem.

– Sånn det ser ut nå, er det flertall for å forhandle seg inn i en Solberg-regjering. Jeg tror det skal mye til for at delegatene endrer syn, ettersom de er valgt med et syn og kjenner lojalitet for det synet, sier Ropstad, som også selv ønsker et borgerlig samarbeid, til TV 2.

– Men jeg tar ingenting for gitt. Landsmøtet må få fatte sin beslutning, sier han.

– Sover godt

Det har vært intense uker for toppene i partiet, som har reist rundt til ulike fylkesårsmøter for delegatvalg og fått stor medieoppmerksomhet. Til tross for den travle tiden, bedyrer småbarnsfaren Ropstad at han ikke er sliten.

– Stort sett går det ganske bra, heldigvis har vi planlagt en ferie lenge. Kona og barna er hos svigers, så det er litt roligere. Jeg sover godt, både fordi jentungen sover godt, men også fordi dette har det gått veldig fint, sier han.

– Hvordan har det vært å være opponent til partileder Hareide?

– Det har vært uvanlig. Samtidig så er dette ting vi har diskutert langt tid i forveien, og partiet måtte ta et valg. Vi har hatt avklarte rolle, og jeg tror det er bra for partiet at vi har vært tydelige retninger å se til, sier han.

PÅ VEI: Torsdag ettermiddag dro KrFs nestledere sammen til Gardermoen. Partileder Knut Arild Hareide var ikke å se. Foto: Lovise Gangnes/TV 2

Flere har pekt på Ropstad som en ny leder av partiet dersom Hareide ikke vinner frem med sitt syn.

– Er du forberedt på å ta over partiet?

– Jeg kommenterer ikke den type spørsmål og spekulasjoner. Partiet må ta et valg, sier Ropstad.

Voteringsrekkefølge

Det er på forhånd ventet at avstemningsrekkefølge og spørsmålet om skriftlig avstemning vil bli et tema på landsstyremøtet. Parlamentarisk nestleder Hans Fredrik Grøvan har også tatt til orde for å ha en åpen votering.

Voteringsrekkefølgen og hvorvidt det er lukket (skriftlig) eller åpen votering, kan potensielt ha stor betydning for resultatet.

– Jeg mener nok at når fylkesårsmøtene har valgt sine delegater ut fra en forutsetning om at det skal være skriftlig votering, så syns jeg det er naturlig å ikke endre spillereglene i siste fase, sa Hareide på vei inn til landsstyremøtet.