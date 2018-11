Skattelistene for 2017 ble offentliggjort av Skatteetaten klokken 7 onsdag morgen. Det betyr at det nå er mulig å sjekke hva folk tjente, hva de har i formue og hva de betalte i skatt i fjor.

Så hvordan står det til med økonomien til lederne av de politiske partiene i Norge?

Tre millioner fattigere

Inntektene i skattelistene viser summen av skattepliktige inntekter minus berettigede fradrag. For formue er det den skattemessige verdien minus gjeld som vises. Dette gjør at enkelte kan ha en annen reell inntekt og formue enn det listene viser.

Når det gjelder formue, er det én person som de siste årene har befunnet seg øverst på listen med god margin. Arbeiderpartiets Jonas Gahr Støre står i 2017 oppført med en formue på 61 millioner kroner, som er mer enn fire ganger så mye som alle de andre partilederne har til sammen.

I 2016 var formuen til Støre på litt over 64 millioner kroner. I 2017 ble Støre tre millioner kroner fattigere, og formuen er nå på rundt 61 millioner. Store deler av Støres formue stammer fra familieselskapet Fermø.

Skattelistene: Hver høst publiserer Skatteetaten tall for hva folk tjente, hva de har i formue og hva de betalte i skatt i fjoråret.



Når du har søkt opp en person eller en bedrift, får du informasjon om navn, fødselsår (organisasjonsnummer for bedrifter), postnummer og sted, skattekommune, nettoinntekt, nettoformue og skatt.



Frem til 2014 kunne du søke på folk uten at det ble registrert. Nå får personen du søker opp opplysninger om at du har søkt.

Over 360 mill i formue

Statsminister Erna Solberg tjener drøyt halvannen million i året, og har 5,2 millioner i formue. Frp-leder og finansminister Siv Jensen har mye av ansvaret for Norges penger, og står selv oppført med 1,1 million i lønn.

Knut Arild Hareide har annonsert at han vil gå av som partileder, etter at partiet valgte å ikke følge hans anbefaling om å søke regjeringssamarbeid med Ap og Sp. Da er det greit å ha en betydelig formue i bakhånd, slik KrF-lederen har med sine snaut åtte millioner i formue.

To andre på listen har også formue, nemlig MDG-talspersonene Une Bastholm og Arild Hermstad. Mens Bastholm har litt over 400.000 på bok, kan Hermstad kalle seg millionær.

Nederst i artikkelen finner du oversikten over alle partilederne, i tillegg til MDGs to talspersoner. Under partileder-oversikten finner du også listen over alle medlemmene i regjeringen.

I listen over regjeringsmedlemmene er det én person som stikker seg ut når det gjelder formue. Utviklings- og bistandsminister Nikolai Astrup har en formue på 366 millioner kroner, og er med det den rikeste på hele Stortinget. Formuen er blitt til som følge av investeringsselskapet Pactum, som ble bygget opp av faren Eivind Astrup.