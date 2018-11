De spiser ikke kjøtt, fisk, egg eller melk- Stadig flere velger å gå over til et vegansk kosthold. Men går det an å leve fullt og helt på et vegansk kosthold?

Samuel Rosdøl har vært veganer i nesten fire år. Han syns ikke det er vanskelig å spise et variert kosthold, og savner ikke tiden som kjøttspiser. Selv ikke pinnekjøttet til julemiddagen har vært problematisk å gi opp.

– Nei, jeg lager en nøttestek sammen med mamma til jul, sier han.

Hensyn til dyrene

For Rosdøl var det hensynet til dyrene som var avgjørende for at han valgte å kutte alt av kjøtt og meieriprodukter fra kostholdet sitt.

– Vi trenger ikke spise dyr for å overleve. Jeg ble veganer først og fremst fordi jeg ser hva som gjøres med dyr i matproduksjon, sier Rosdøl.

– Og når jeg bare trenger å ta et lite kosttilskudd for å få i meg det som mangler, da kan jeg leve et godt liv uten å spise dyr.

Klinisk ernæringsfysiolog Tine Sundfør bekrefter at et vegetarisk kosthold kan gi positiv virkning på helsen. Det kan minske risikoen for hjerte- og karsykdommer, Diabetes 2 og flere kreftformer. Likevel påpeker hun at det er viktig at man tilegner seg så mye kunnskap som mulig før man eventuelt velger en vegansk livsstil.

– Du skal kunne mye om kosthold for å klare å sette det sammen på riktig måte, sier hun.

Dette kan du spise

Mange stiller seg spørsmål om hva slags mat som er igjen når man kutter kjøtt, fisk, egg og meieriprodukter.

– Det er all den plante plantebaserte maten igjen. Du kan bli ganske god og mett hvis du fyller på med grove kornprodukter, nøtter, linser og vegetabilske oljer, i tillegg til grønnsaker og frukt, forklarer Sundfør.

Hun understreker at hvis du spiser vegansk mat vil det gjennom kostholdet være umulig å få i seg nok B12, D-vitamin og Jod. Dette er vitaminene og mineralene som kroppen trenger. Får man ikke nok av det gjennom det man spiser, må man ta kosttilskudd ved siden av. Inntak av proteiner er også viktig å passe på.

– Hvis du tar samme middagsrett som resten av familien din, men kun spiser potetene eller pastaen og grønnsakene så får du ikke nok proteiner, sier Sundfør.

– Du er nødt til å fylle på med matvarer som er rikelige på proteiner. Du kan spise belgfrukter, nøtter og frø sammen med for eksempel grove kornprodukter. Hvis det settes sammen riktig så får du i deg fullverdige proteiner.