Onsdag klokken 7 offentliggjorde Skatteetaten ligningstallene for 2017. Det betyr at det nå er mulig å sjekke hva folk tjente, hva de har i formue og hva de betalte i skatt i fjor.

Inntektene i skattelistene viser summen av skattepliktige inntekter minus berettigede fradrag. For formue er det den skattemessige verdien minus gjeld som vises. Dette gjør at enkelte kan ha en annen reell inntekt og formue enn det listene viser.

Norges rikeste

Øverst på listen over Norges rikeste i 2017, finner vi Kjell Inge Røkke. Han står oppført med en svimlende formue på over 20 milliarder kroner.

Dette til tross for at Røkke står oppført uten inntekt i 2017, på samme måte som i 2016. Da var Røkke på andreplass på listen over Norges rikeste, med en formue på over 11 milliarder. Røkke har altså nesten doblet formuen sin på ett år.

Gustav Witzøe er ikke lenger å finne på formuetoppen. Foto: Instagram / @guswitzoe

I 2016 var Røkke kun slått av Salmar-arvingen Gustav Magnar Witzøe (25). I skattelistene for 2017 er Witzøe ikke lenger å finne på formuetoppen, ettersom formuen har gått fra litt over 11 milliarder i 2016 til litt over én milliard i 2017.

Ifølge Dagens Næringsliv skyldes formue-fallet på ingen måte at Witzøe har sløst bort pengene eller gjort elendige investeringer. I stedet er det endringer i selskapsstrukturen som er årsaken. DN skriver at dette betyr en skattereduksjon på 84 millioner kroner for 25-åringen.

I skattetallene for 2017 ligger Witzøe på syvendeplass på inntektslisten, etter å ha tjent 147 millioner kroner på et år.

Søstre på tredje og fjerde

På andreplass over nordmenn med høyest formue, finner vi Svein Støle, som er hovedeier i finanskonsernet Pareto Gruppen. Støle er oppført med en inntekt på nesten syv millioner kroner i inntekt

Skattelistene: Hver høst offentliggjør Skatteetaten tall for hva folk tjente, hva de har i formue og hva de betalte i skatt i fjoråret.

Når du har søkt opp en person eller en bedrift, får du informasjon om navn, fødselsår (organisasjonsnummer for bedrifter), postnummer og sted, skattekommune, nettoinntekt, nettoformue og skatt.

Frem til 2014 kunne du søke på folk uten at det ble registrert. Nå får personen du søker opp opplysninger om at du har søkt.

På tredje- og fjerdeplass på listen over de med høyest formue, finner vi søstrene Katharina og Alexandra Andresen. Ferd-arvingene er oppført med en formue på like under 7 milliarder kroner hver.

I 2017 var det én person som tjente over én milliard kroner, nemlig Kim Wahl. Ifølge Kapital Indeks har Wahl tjent seg rik på å omstrukturere bedrifter, og sammen med familien eier han Ceki-konsernet med datter- og investeringsselskapet Strømstangen.

