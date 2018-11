Nå kommer skattelistene: Sjekk om noen har søkt på deg

Onsdag klokken 07.00 publiseres skattelistene for 2017. Dette betyr at du kan sjekke hva folk tjente, hva de har i formue og hva de betalte i skatt i fjor.

Skatteetaten offentliggjør fjorårets skattetall hver høst, som et ledd i å oppnå åpenhet i samfunnet.

Det er Stortinget som har bestemt at skattelistene skal være åpne, med begrunnelsen om at samfunnet skal ha mulighet til å drive kontroll med likningsarbeidet.

Se hvem som har søkt på deg

Frem til 2014 var skattelistene åpne for alle å søke i – uten at det ble registrert hvem som søkte på hvem. Da kunne du trygt snoke rundt i økonomien til alle du kjente, uten å bli oppdaget.

Opplysninger i skattelistene Navn



Postnummer



Poststed



Fødselsår (organisasjonsnummer for selskaper)



Nettoformue



Nettoinntekt



Beregnet skatt

Nå er det derimot verre. For tre år siden strammet Finansdepartementet inn reglene, og det ble ikke lenger mulig å søke anonymt.



Dette innebærer at personen du søker opp får opplysninger om at du har søkt, tidspunkt for søket, ditt navn, fødselsår, postnummer og poststed.

Alle søk i skattelistene må gjøres via Skatteetatens nettsider.

– For å søke i skattelistene må du ha elektronisk ID, som brukes til å logge inn til offentlige tjenester i Norge. Elektronisk ID brukes for å bekrefte at du er den du utgir deg for å være, med folkeregistrert bostedsadresse. Det er 16 års aldersgrense for å få søke i skattelistene, sier Skatteetatens pressesjef Merete Bergeland Jebsen.

Du har også mulighet til å se hvem som har søkt på deg. For å sjekke dette, må du logge deg inn på Skatteetatens sider. I menyen øverst klikker du på lenken med «Søkestatistikk». Da får du opp loggen over de som har søkt på deg.

Når du har logget deg inn på siden hvor du kan søke opp personer, må du trykke på «Søkestatistikk». Slik finner du ut hvem som har søkt på deg i skattelistene. Skjermdump: Skatteetaten

Ikke helt presise

En av de første man søker på er gjerne seg selv. Kanskje har du lagt merke til at tallene ikke stemmer helt overens med virkeligheten? Det er det i så fall en grunn til.

Skattelistene viser nemlig nettoinntekt etter alle fradrag man har skattemessig krav på. Det betyr blant annet at dersom man har høye lån, som igjen gir store utslag på rentekostnader, vil inntekten som står oppført i skattelistene være langt lavere enn den reelle inntekten.

Formuetallene viser heller ikke hele bildet. De som eier eiendom blir oppført med omtrent en fjerdedel av boligens markedsverdi.

Det er ikke mulig å reservere seg mot å stå i skattelistene, men noen personer er ikke med.

– Det gjelder alle under 18 år, personer som har hemmelig adresse, som er uten fast bopel og avdøde personer, sier Jebsen.