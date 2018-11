– Jeg vil ikke gå inn på hva han har sagt i avhør, sier politiadvokat Stine Rigmor Grimstad i Innlandet politidistrikt til TV 2.

Etterforskningen er i full gang etter at en 16 år gammel jente ble knivdrept på Vinstra onsdag ettermiddag.

Den jevnaldrende gutten ble pågrepet på åstedet like etterpå. På en pressekonferanse torsdag formiddag opplyste politiet at de var på åstedet 10-12 minutter etter den første meldingen om hendelsen.

– En bevæpnet politipatrulje på to personer rykket ut og pågrep gutten. Samtidig tok ambulansepersonell hånd om jenta, sier etterforskningsleder Svein Morten Leangen.

Se hele pressekonferansen øverst i saken.

Droneforbud

Politiet er foreløpig tilbakeholdne med å si noe om omstendighetene rundt knivangrepet. De vil vurdere videre avhør av gutten torsdag.

Politiet gjorde og undersøkelser på Vinstra videregående skole torsdag. De hadde med seg redskap til å bryte opp låser. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix Foto: Pedersen, Terje

Den drepte jenta og den antatte gjerningsmannen gikk på samme videregående skole på Vinstra.



Lokalmiljøet er i sjokk over hendelsen, og torsdag er venner og klassekamerater samlet på Vinstra videregående skole, der undervisningen er avlyst. I hele kommunene flagges det på halv stang.

Politiet gjør torsdag undersøkelser på skolen, og har med seg redskap som kan bryte opp låser.



Politiet har også innført fly- og droneforbud i et stort område over Vinstra. Krimteknikere jobber fremdeles på åstedet med å sikre spor. Klokken 13 begynte politiet en rundspørring hos naboene rundt åstedet.

Meldingen om hendelsen kom til politiet klokken 15.54 onsdag 31. oktober.

Nabo brøt inn

En nabo TV 2 har snakket med, ble vitne til drapet. Hun forklarer at hun først trodde det var to barn som lekeslåss, før det gikk opp for henne hva som hadde skjedd, og jenta lå livløs på bakken.

En mannlig nabo i 50-årene forsøkte å gripe inn, men ble stukket i beinet og ligger nå på sykehus.

Ordfører Rune Støstad i Nord-Fron kommune sier til TV 2 at han våknet med en vond følelse i dag.

– Nå forsøker vi å ta vare på alle de som er ramme. Det er spesielt to familier som er rammet, men også alle andre, sier Støstad. Han ber også folk om å la være å spekulere i hva som har skjedd.

– Jeg oppfordrer alle til å ikke spre rykter på sosiale medier. Støtt hverandre og vær der for hverandre, men la politiet finne ut av hva som har skjedd, sier han til TV 2.

Torsdag morgen jobber omkring 15 politifolk med saken, mens «et fåtall» er avhørt, opplyser politiet, som i tillegg har bedt om bistand fra eksperter i Kripos til tekniske undersøkelser.​