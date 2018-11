Per Henning (61) ble møtt av en vanvittig stank på gåturen

Per Henning Dahl fra Malvik kommune i Trøndelag, var ute og gikk søndag, da han ble oppmerksom på en markant lukt fra industrianlegget på kaia.

Han bestemte seg for å følge lukta, og oppdaget til sin store overraskelse det han anslår var over 300 rundballer med søppel.

– Jeg gikk ikke den søndagsturen jeg pleier. Denne gangen gikk jeg etter lukta, for det luktet rett og slett søppelfylling. Da jeg kom ned på havna trodde jeg først det var høyballer som lå på rekke, sier Dahl til NRK, som først omtalte saken.

Da han undersøkte rundballene nærmere, oppdaget han at flere var skadet, og at søppelet tøt ut. På etiketten sto det at de var sendt fra Aberdeen og veide i overkant av ett tonn.

​📷​ Se bildene han tok, øverst i saken.

– Jeg trodde ikke det var noe virksomhet der lenger. Dette området er hytte- og boligfelt, en liten grend som ligger pent til ved Trondheimsfjorden. Jeg synes det er helt hoderystende at det lagres søppel importert fra Skottland her. Det var hull i flere av dem og søpla tøt ut, noe jeg mener er uheldig både i forhold til skadedyr og rotter og fordi jeg er redd avfall kan havne i sjøen, sier Dahl til TV 2.

Det er Statskraft som er ansvarlig for importen av avfallet fra Storbritannia til Muruvik. Avfallet blir fraktet videre til energigjenvinning på Heimdal varmesentral i Trondheim.

Per Henning Dahl. Foto: Privat

Avfallet som ligger i Muruvik nå vil være borte i løpet av desember, opplyser selskapet til TV 2.

Etter at NRK var i kontakt med Statskraft, sendte de ut ansatte til stedet for å se på forholdene.

Vil ta grep

Energiinnkjøper og forretningsutvikler i Statkraft, Snorre Gangaune, sier at de fant at ballene kun avgir minimalt med lukt og at de ikke så skadedyr der.

Han forsikrer imidlertid om at de vil ta grep for å sikre at det ikke er hull på plastballene.

Snorre Gangaune i Statskraft.

– Det er jo avfall det er snakk om, så det vil alltid en lukt, men det lukter utrolig lite, og det er en utrolig ryddig operasjon. Vi skal i tillegg spraye ballene med anti-perspirant før de forlater Skottland, og er det rifter, så taper vi dem opp, sier Snorre Gangaune til TV 2.

Per Henning Dahl setter pris på at søppelet nå vil bli kontrollert bedre, men er ikke enig i at det lukter minimalt.

– Hvis de mener de nesten ikke lukter, hvorfor skal de da skal spraye med anti-perspirant? Jeg lurer også på hvordan man kan være sikre på at det ikke vil være rotter eller skadedyr der, spør Dahl.