Kirurgene tok ut Odd Arilds (51) hjerte – men det nye ble satt inn i en annen mann

Helseministeren erkjenner at det fremdeles er lang vei å gå for å få ned antall pasientskader.

– Det er for mange som blir skadet unødvendig og derfor er jeg opptatt av at vi bruker regelverk og jobber for forbedring for å unngå feil.

– Hvorfor skjer det fremdeles så mange feil?

– Fordi vi ikke har lyktes godt nok med å gjøre endringer og lære av feil som skjer. Det er et lederansvar fra meg og alle lederne under meg, sier Høie.

–Stolt av pappaen sin

Tross de store tapene de har lidd, bruker Kari og Jan-Erik mye av sin tid på å forelese for helsepersonell. De håper på en større åpenhetskultur blant helsepersonell.

– En åpenhetskultur i helsevesenet er nok viktig, at man ser på de hendelsene som skjer for å lære, ikke for å anklage. For feil gjøres, sier Jan-Erik Sverre.

Han mener det er viktig å fortelle datterens historie for å være med å endre på systemet.

– Jeg er ganske sikker på at Karen sitter på en hvit sky med beina dinglende ned og er ganske stolt av pappen sin, sier han.