Et dypt splittet parti går inn i skjebnelandsmøtet med en like splittet velgermasse, viser en rykende fersk TV 2-gallup, som kartlegger synet både til nåværende, tidligere og potensielle KRF-velgere.

Etter flere uker med total dominans av mediebildet får KrF historisk lave 3,0 prosent på målingen Kantar TNS har laget i dagene før det historiske landsmøtet som skal avgjøre partiets retningsvalg.

Kantar TNS (tidligere Norsk Gallup) som lager målingene for TV 2 har målt velgeroppslutning i Norge siden 1964 og aldri målt KrF lavere.

Ledelsen i Kristelig Folkeparti har nektet å kommentere den historisk lave oppslutningen.

Dødt løp blant velgerne

Fordi oppslutningen om partiet er på bunnivå har vi spurt velgere som tidligere har stemt på KrF, velgere som sier de vil stemme på partiet i dag og velgere som sier de har vurdert å stemme på partiet. Det gir langt flere KrF-sympatisører enn andre målinger som er presentert om retningsvalget.

Av de som har en mening svarer 41,9 prosent sier partiet bør gå i forhandlinger om å danne regjering med Arbeiderpartiet og Senterpartiet med støtte fra SV, mens 39,0 prosent sier partiet bør gå i forhandlinger med sikte på å gå inn i dagens regjering med Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre. Samtidig svarer 19,1 prosent at partiet ikke bør gå i regjering eller fortsette i opposisjon.

Nestleder i KrF, Olaug Bollestad, sier til TV 2 at gallupen gjenspeiler det de har sett når partiet har reist rundt på fylkesårsmøtene.

– Vi er delte om gjenvalg, men størsteparten uansett hvilken side de velger, ønsker at vi skal ta et veivalg, sier Bollestad.



Nestlederen sier det viktigste for partiet vil være politikken og fotavtrykket.

Blant velgerne som enten sier de vil stemme KrF i dag eller stemte på partiet ved stortingsvalget i 2017 sier et klart flertall at de mener partiet bør gå i forhandlinger om å gå inn i dagens regjering.

Blant velgerne som har stemt KrF ved tidligere valg er det en større andel som sier partiet bør forbli i opposisjon enn blant dagens velgere og blant folk som har vurdert å stemme KrF.

Blant de som har vurdert KrF er det flest som svarer at de mener partiet bør gå i forhandlinger med partiene på venstresiden, men også en høy andel som ønsker å gå stikk motsatt vei. Brutt ned får imidlertid tallene mye større feilmarginer og det er dermed vanskelig å si hvilket alternativ det er flertall for.

– Det betyr at det er et vanskelig valg. Det er store partier på begge sider, men det er viktig for meg å si at vi må opprettholde vårt politiske prosjekt. KrF skal være gjenkjennelige uansett, sier Bollestad til TV 2.