Etter en hektisk valgkamp i USA for to år siden, gikk Oskar i en alder av åtte år som Donald Trump. Etter debatten rundt atomvåpen I fjor var han Kim Jong-un. I år var det Frps Sylvi Listhaug som skulle skremme folk sånn at Oskar fikk fylt godteriposen sin.

– Gutten har dette i seg, han har et stort samfunnsengasjement. Sammen med et skarpt øye for humor fant han ut at han ville gå utkledd som Sylvi Listhaug under årets halloween, sier mamma Siri Marte Norder Apneseth til TV 2.

Moren understreker at dette er en ren satire fra unggutten, og at han valgte Listhaug som årets antrekk helt selv.

– Vi har vært veldig tydelig på at nye markedskrefter kan bli gjort på vår egen måte. Han er ikke så glad i dette med skremming, og ville heller gjøre humor ut av det, forteller moren videre.

Rundt middagsbordet til familien blir det ofte diskutert politikk, som påpeker at det ikke handler om politikk eller at de har noen agenda mot Listhaug.

– Vi har et bredt spekter av politiske verdier her i huset. Han er som alle andre barn mest opptatt av å få godteri på halloween, utdyper moren.

Putin, Listhaug eller Sandberg?

Da Oskar skulle bestemme årets utkledning, var det først aktuelt med Russlands president Vladimir Putin. Mammaen forteller at det ville blitt litt for drøyt å sende tiåringen ut i bar overkropp på en hest i nabolaget, og tok derfor hjelp hos venner og bekjente.

AMERICA FIRST: Da det stormet rundt valgkampen i USA og Trump ble valgt til president brukte Oskar presidenten til å få få godteri. Foto: Privat

– Vi foretok en liten spørreundersøkelse i lokalmiljøet hva som skulle bli kostyme til Oskar i år. Etter flere runder var det Oskar selv som foreslo Per Sandberg eller Listhaug, sier moren.

Valget falt da på Listhaug, og det er tydelig at tiåringen følger med. Både Per Sandberg og Sylvi Listhaug har måttet trekke seg fra sine ministerposter i år.

Bare positive tilbakemeldinger

Via moren, forteller Oskar at han var redd for at noen skulle bli sinte over påfunnet. Det skjedde heldigvis ikke, og han fikk kun positive meldinger.

– Han har fått så mange gode tilbakemeldinger. Han tenker litt annerledes, og det er tydelig gjort med et glimt i øyet. Selv lurer han veldig på hva Listhaug tenker, og håper hun tar dette som et kompliment, forteller Apneseth.

Hva som blir neste års prosjekt, er og forblir ukjent en stund til.

– Nå skal vi more oss litt med dette kostymet litt til. Så må vi se hva som skjer politisk dette året før han bestemmer seg for neste års antrekk, sier en hemmelighetsfull mamma.