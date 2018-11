To dykkere fra den indonesiske marinen sier til lokale TV-kanaler at den svarte boksen fra flyet var dekket av gjørme på 30 meters dyp, men i god behold. Ifølge dykkerne var det ferdskriveren som ble funnet. Den ene dykkeren sier videre at det savnede flyskroget er observert.

189 personer var om bord på Lion Air-flyet, som var av typen Boeing 737 MAX 8 og styrtet mandag. Det er ikke funnet overlevende. De to såkalte svarte boksene, som er oransje av farge, inneholder opplysninger om samtalene i kabinen og flyets tekniske tilstand, og har muligens svar på hvorfor det nesten nye flyet styrtet.

Indonesiske myndigheter opplyste onsdag at de hadde fanget opp signaler fra boksene i det havarerte flyet, men at de ikke visste helt hvor de befant seg hen.

Uvanlig ulykke

Mandag opplyste selskapet at flyet også hadde tekniske problemer før den fatale turen, men at problemene ble løst. Flyet var bare to måneder gammelt. Både dette og andre omstendigheter rundt ulykken gjør at eksperter er i villrede om hva som kan ha skjedd.

Bare et par minutter etter avgang ba pilotene om å få vende tilbake. Bakkekontrollen ga tillatelse til det, men radardata viser at flyet ikke snudde. Det fortsatte nordover i rundt 5000 fots høyde før det plutselig styrtet i havet, rundt 13 minutter etter avgang.

​ – Det mest merkverdige er at de ikke sendte ut nødmelding. De sa ganske enkelt «vi snur», sier flysikkerhetseksperten David Soucie til CNN.

Panikk i kabinen

En annen passasjer, Alon Soetanto, sier til TVOne at flyet etter avgang falt brått flere ganger i løpet av de første sekundene av flyvingen.

– Om lag tre til elleve minutter etter at det tok av, føltes det som om flyet mistet kraft og ikke greide å stige. Vi følte det som om vi var på en berg-og-dal-bane. Noen passasjerer fikk panikk og kastet opp, sier han.

Historien hans stemmer godt overens med flydata som viser en rekke avvik rett etter avgang.

​

(TV / NTB)