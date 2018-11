Det var en minibuss som kolliderte front mot front med en personbil. Fører og passasjer i personbilen er sendt til Ullevål sykehus, forteller operasjonsleder i Politiet Oslo, Steinar Hausvik. Totalt seks personer er sendt til Oslo kommunale legevakt for sjekk.

Hammersborgtunnelen er nå åpen for normal ferdsel igjen skriver politiet på Twitter. De skriver også at føreren av minibussen er fratatt førerkortet, da han mistenkes for å har kjørt i motgående kjørenbane.

Saken oppdateres.