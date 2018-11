Onsdag kveld har mye ungdom samlet seg ute i forbindelse med Halloween. Det har ført til en ekstra travel kveld for politiet.

Operasjonsleder i Oslo politidistrikt, Tor Gulbrandsen, sier til TV 2 at politidistriktet har kraftig bemanning onsdag.

– Vi har hatt mange patruljer ute i dag, og har vært i en del områder hvor vi har fått klager. Men selv om vi har hatt ekstra bemanning har vi fått så mange klager at vi ikke kar kunnet ta tak i alt, sier han.

Kastet egg på politiet

Gulbrandsen forteller at det blant annet har vært tildragelser til slåsskamper flere steder.

– Det er over hele distriktet, både i Oslo by, Asker og Bærum. Akkurat nå har det vært en del på Lindeberg, men vi er også ute på Rykkin, sier han til TV 2 like før klokken 22 onsdag kveld.

På Lindeberg har politiet blant annet stoppet en bil kjørt av en 15 år gammel gutt på en gangvei. I tillegg har det vært mye eggkasting – også mot politiet.

– Der blir det anmeldelse for forulemping av offentlig tjenestemann, samt at en gutt på 15 år blir anmeldt for denne kjøringen, sier operasjonslederen.

I tillegg kontakter politiet foreldrene til flere involverte.

– Skjer dette i forbindelse med Halloween?

– Det er under dekke av at det er Halloween, og det er tydeligvis forskjellige oppfatninger av hva man skal gjøre på Halloween. Jeg kan ikke si at jeg er veldig imponert over eggkasting og den type adferd, sier han.

#Oslo. På Lindeberg har det vært mange ungdom ute. Vi har blant annet stanset en bil som ble kjørt på gangvei av en gutt(15), samt at det har vært mye eggkasting, også mot politipatruljen. Vi tar kontakt med de respektive foreldrene og straffbare forhold anmeldes. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) 31. oktober 2018 #Bærum. På Rykkin er politiet ifbm ungdom som har kastet egg og stein mot både hus og andre ungdom. Det har også vært slåssing og politiet er i kontakt med flere ungdommer for å finne de aktuelle. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) 31. oktober 2018

Travelt på Halloween

Thor Gulbrandsen sier at det erfaringsmessig er mye å gjøre for politiet på kvelden 31. oktober.

– Det er en dag hvor det er mye barn og ungdom ute, og disse problemene drar seg som regel ikke til før senere på kvelden. Nå har barna gjort seg ferdig med sine runder og gått hjem, og så er det de litt eldre ungdommene som kommer ut senere og tar seg litt vel til rette, sier han og legger til:

– Så det er ikke barna, det er ungdommene som er ute og blir i overkant frekke og kranglete.

– Hva er ditt råd til foreldre som har ungdommer ute nå?

– Jeg synes de bør ta kontakt med sine barn og be dem komme hjem. Nå begynner uansett klokken å bli mye, og har du en ungdom ute nå, så er det på tide å kalle han eller hun hjem.