Sokneprest Terje Elvestad i Nord-Fron fikk høre om det tragiske drapet på Vinstra via sin 17 år gamle datter.

Hans spontane reaksjon var å springe bort til kirken og åpne dørene.

– Det eneste som falt ned i hodet på meg var å åpne kirkedørene. Jeg slapp alt jeg hadde i hendene og la på sprang. Folk trenger et sted å samles når vi rammes av en så forferdelig tragedie, sier Elvestad til TV 2.

Soknepresten sier at en slik hendelse rammer et lite, gjennomsiktig lokalsamfunn veldig hardt.

– Datteren min er nærmest i sjokk og hun blir godt ivaretatt. Men her er det mange som har det langt verre enn henne, sier Elvestad.

Sokneprest Terje Elvestad ber lokalbefolkningen stille opp for hverandre, etter en 16 år gammel jente ble drept onsdag. Foto: Nord-Fron kirkelige fellesråd

Hans fokus nå er at de 2500 innbyggerne i Vinstra står sammen og er til stede for de som trenger det mest.

– Nå handler det om at vi alle er gode medmennesker. Det er viktig at folk kommer sammen når slike fryktelige hendelser skjer. Mange trenger en skulder å gråte på og noe å snakke med for å fordøye dette, sier presten.

Kirken i Sødrop har vært åpen siden klokken 18 onsdag kveld. Det har vært en del mennesker innom, men Elvestad tror det kommer enda flere senere på kvelden.

– Kommunens kriseteam har vært tilgjengelig på Vinstra videregående skole i kveld, naturlig nok har da mange søkt dit. Kirken ligger nærmest vegg i vegg med skolen, så det er nok mange som kommer hit etterpå, sier soknepresten som kommer til å holde kirken åpen så lenge det er behov for det.