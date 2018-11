UNE-leder dro til Iran for å lage sin egen piske-rapport

Nemndleder Anne Helgerud som reiste til Iran, er den samme som trakk seg fra piske-saken etter at Leilas advokater klaget på at hun var inhabil.

Det kommer fram i saken Bayat har reist mot Utlendningsnemda (UNE), som pågår i Oslo tingrett denne uken.

Leila ble tvangssendt fra Norge til Iran i fjor fordi UNE mente hun hadde forsøkt å lyve seg til opphold ved å legge fram en falsk dom fra 2007 på 80 piskeslag, for å ha drukket alkohol og dermed brutt sharialoven.

Etter at Leila delte bilder som bevis på at straffen på 80 piskeslag ble effektuert 19. september i fjor, fikk den norske ambassaden i Teheran i oppdrag å undersøke dokumentene til Leila.

Ambassaden konkluderte i en omfattende verifiseringsrapport med at dommen var ekte.

Leila ble hentet tilbake til Norge, og ble gjenforent med sin 13 år gamle sønn Mani i Steinkjer, og fikk oppholdstillatelse av hensyn til barnets beste. Men saken stoppet ikke der.

UNE innrømmet ikke at de hadde tatt feil, og nektet å omgjøre det opprinnelige avslaget på asyl. De ønsket derimot å undersøke den påståtte piskingen selv.



Nemdlederen som utviste Bayat, reiste til Teheran sammen med seksjonssjef Lars Erik Andersen i UNE for å ettergå jobben til ambassaden.

Fant støtte for eget vedtak

UNE mente rapporten fra den norske ambassaden inneholdt uklarheter, og dro på såkalt «Fact finding» 28. og 29. november i fjor. Det går fram av et internt notat, datert 14. februar 2018.

Nemndlederen og seksjonssjefen intervjuet ifølge notatet de samme to rådgiverne som den norske ambassaden i Teheran refererte til i sin verifiseringsrapport fra 8. oktober 2017.

Ambassade-rapporten er undertegnet av den norske spesialutsendingen for utlendingssaker, Øystein Egeland, som har bakgrunn fra Utlendingsdirektoratet. Egeland oppsummerer at Rådgiver 1 mener det er «sannsynlighetsovervekt for at samtlige dokumenter er ekte», mens Rådgiver 2 har «intet å bemerke til dokumentene».

Ingen av ekspertene konkluderer i ambassade-rapporten med at dommen er falsk.

Men i UNEs eget notat 14. februar i år endrer ekspertene tilsynelatende oppfatning. Etter at nemndlederen som gjorde utvisningsvedtaket og den tidligere seksjonssjefen intervjuet dem på nytt, støtter de mer opp under UNEs påstand om at dommen på 80 piskeslag er falsk.

I notatet går den ene rådgiveren, i følge UNEs notat, fra konklusjonen om at dommen er ekte, til å anslå at det er femti prosent sjanse for at den er ekte, og femti prosent sjanse for at den er falsk. Den andre eksperten, som først ikke hadde noen innsigelser mot dokumentene, mener ifølge UNEs notat, at flere dokumenter er falske.