Rune Støstad satt og spiste middag i 16-tiden onsdag, da han så legehelikopteret landet like ved. Ordføreren ringte umiddelbart til politiet og fikk høre om den tragiske hendelsen.

En 16 år gamel jente er drept og en voksen person skadet etter en knivstikking i et boligfelt på Vinstra i Nord-Fron.

– Dette er en ekstremt tragisk og vanskelig situasjon som preger oss alle. Vi er en liten kommune med 5700 innbyggere, så her kjenner alle hverandre, sier Støstad til TV 2.

Han ønsker ikke å kommentere om han kjenner de involverte familiene personlig.

Har satt krisestab

Politiet fikk melding om hendelsen klokken 15.55 onsdag. Rundt en time senere bekreftet politiet over at én person, også en tenåring, var pågrepet siktet for drapet.

Politiet informerte klokken 19.45 at det er en 16 år gammel gutt som er siktet for drapet.

Kommunen har nå satt krisestab og kalt inn alt av helsepersonell i det psykososiale kriseteamet.

– Vi har nå fullt fokus på å hjelpe de involverte familiene og støtte opp om ungdommene våre. Dette er bare en vond situasjon, sier ordføreren i Nord-Fron.

KNIVDRAP: En mindreårig er drept etter å ha blitt knivstukket i et boligområde. Foto: Reidar Folkedal

Kommunen har åpnet opp Vinstra videregående skole slik at de som ønsker har et samlingspunkt. Her er både politiet og representanter fra kommunens kriseteam til stede.

Stanset Halloween-aktivitet

Kommunens kriseteam er også tilstede på ungdomsklubben, der det var et planlagt arrangement onsdag kveld.

– Dette blir veldig vanskelig å håndtere for mange av ungdommene, som nå blir klar over hva som har hendt. Vår oppgave er å ta vare på dem. Vi har også bedt ungdommene om å stanse all Halloween-aktivitet, i respekt for de berørte familiene, sier Støstad.