Etter fullstendig å ha dominert mediebildet i flere uker, får Kristelig Folkeparti tidenes laveste oppslutning på en fersk TV 2-gallup.

To dager før det ekstraordinære landsmøtet som skal avgjøre partiets retningsvalg, er oppslutningen på historisk lave 3,0.

Nekter å kommentere

Kantar TNS som lager målingene for TV 2 har målt velgeroppslutning i Norge siden 1964.

På den tiden har KrF aldri hatt lavere oppslutning.

Ledelsen i Kristelig Folkeparti har fått tilbud om å kommentere målingen, men har for første gang nektet å la seg intervjue av TV 2 om en meningsmåling.

To ganger tidligere har partiet blitt målt til 3,1 prosent, den første i august 2015 og så i november 2017.

Etter stortingsvalget viser halvparten av målingene at KrF har havnet under sperregrensen på 4,0 prosent.

Hareide i faresonen

Bakgrunnstallene viser at under halvparten av velgerne fra forrige valg ville stemt på partiet i dag. Mange har satt seg på gjerdet og er usikre, og alle som har funnet seg et nytt parti forsvinner til den borgerlige siden.

Et stortingsvalg i dag ville gitt KrF to representanter på Stortinget. Det sikreste mandatet er nestleder Olaug Bollestad fra Rogaland, mens partileder Knut Arild Hareide berger mandatet fra Hordaland med et nødskrik. Han har bare 149 stemmer å gå på før velgerne ville sendt ham hodestups ut av Stortinget.

Bakgrunnstallene viser at KrF er under sperregrensen blant velgere under 60 år, mens de får fire prosents oppslutning blant de spurte over 60 år. Målingen viser at partiet taper oppslutning i kjerneområdene på sør- og vestlandet.

Rødt flertall

Arbeiderpartiet går frem 0,9 til 27,6 prosent på målingen og er dermed landets største parti, knapt foran Høyre som får 26,8 (+ 0,1).

Fremskrittspartiet øker med 1,1 prosentpoeng til 13,8, mens Senterpartiet faller under 10 prosent med en tilbakegang på 1,4 til 9,0 prosent.

Venstre går mest tilbake og ville falt helt ut av Stortinget med 2,3 prosent (- 1,8), etter at de hadde en god måling for en måned siden.

SV får 7,2 (- 0,4), Rødt 4,2 (+ 0,8), De Grønne 2,9 (+ 0,1), mens andre partier og lister får hele 2,6 prosent (+ 1,2). I denne gruppen utgjør Pensjonistpartiet 0,9, De Kristne 0,8, Demokratene 0,4, Feministisk Initiativ 0,2, Helsepartiet 0,2 og Liberalistene 0,2.

Et stortingsvalg i tråd med denne målingen ville gitt Knut Arild Hareides drømmeregjering med Arbeiderpartiet, Senterpartiet og KrF 70 mandater. I et samarbeid med MDG og SV ville de fått 84. Først når også Rødt er med får Hareides regjeringsdrøm flertall med 93 mandater.