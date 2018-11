Ingunn Glenster (47) og familien, i Enebakk utenfor Oslo, tar Halloween veldig seriøst. Ett helt år har de brukt på å planlegge denne dagen - ned i minste detalj.

– Vi elsker Halloween. Det er så mange vanlige dager i året, og da er det stas å dra på litt ekstra på en dag som denne, sier Glenster og ler.

Mens hun snakker med TV 2 går hun rundt huset, som de har laget om til en diger labyrint med innslag fra ulike skrekkfilmer.

Hele familien er veldig glad i grøss- og skrekkfilmer. Når Ingunn møter på personer som har likehetstrekk med karakterer fra ulike filmer, ta hun kontakt og lar dem bli en del av halloweengruppen.

Foto: Privat

– Da vi startet med skrekkhuset vårt, for seks år siden, var vi seks personer. Nå er vi oppe i 26 stykker som har ulike skumle karakterer på de ulike stasjonene i labyrinten. I fjor turte bare 300, av de 1053, som besøkte oss å gjennomføre den redselsfulle labyrinten. Det er jo morsomt at vi har klart å lage et så skummelt hus, sier Halloween-dronningen.

Glenster og gjengen bruker en hel uke på å rigge huset klar for denne store kvelden. Men initiativtageren syns opplevelsen er verdt både tiden og pengene hun legger ned i det.

For hvert år har interessen for skrekkhuset bare økt. Ryktene om det spesielle huset i Enebakk blir spredd via jungeltelegrafen og på Facebook. Glenster forteller at det kommer folk fra hele landet for å oppleve skrekkhuset deres.

Foto: Privat

– Folk har tatt turen både fra Hamar, Kristiansand, mens en engelskmann tok Norges-besøket sitt akkurat på denne tiden for å få med seg huset vårt. Slikt er jo veldig gøy, sier hun.

I år har de lagt inn enda flere effekter og fått inn noen karakterer som skal være enda mer fryktinngytende enn i fjor. Glenster håper derfor at enda flere kommer og er spent på hvor mange som trø å gjennomføre løypa.

Køen utenfor i 17-tiden tyder på at fjordårets besøksrekord vil bli knust.

– Vi åpner dørene klokken 18, og allerede før klokken 17 var køen utenfor her lang, sier Glenster.

Da den siste personen hadde forlatt skrekkhuset for kvelden, kunne Glenster konstanter at 1200 besøkende hadde vært innom. Men bare 800 av disse turte å gjennomføre hele skrekklabyrinten.