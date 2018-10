– Politiet kan bekrefte at den omkomne er en jente på 16 år. En gutt på 16 år er siktet for drapet. Begge er hjemmehørende på Vinstra. Politiet kan på nåværende tidspunkt ikke gå ut med relasjonen mellom de to. Den skadde personen er en voksen mann, opplyser politiadvokat Trine Hanssen onsdag kveld.

Den drepte tenåringen ble erklært død etter politiet kom til stedet.

– Vi har pågrepet den antatte gjerningspersonen, opplyser operasjonsleder Pål Andersen i Innlandet politidistrikt til TV 2.

Politiet har beslaglagt det antatte drapsvåpenet, som er en kniv.

Kripos koblet inn

Politiet fikk melding om hendelsen klokken 15.55 onsdag ettermiddag.

Hendelsen skal ha skjedd i boligområdet Sorperoa på Vinstra, skriver politiet i en pressemelding. Politiet vil ikke uttale seg om hendelsesforløp eller relasjonen mellom de tre involverte.

– Vi har fått anmodning kriminalteknisk bistand fra innlandet politidistrikt, og utrykningsteamet er på vei til Vinstra, sier Jonas Fabritius Christoffersen i Kripos til TV 2.

SIKTET: En 16 år gammel gutt er siktet for drapet på den jevnaldrende jenta. Foto: Reidar Folkedal / Presse30.no

Klokken 19.00 har ikke den siktede blitt avhørt av politiet, og det er usikkert om avhøret vil skje onsdag eller torsdag. 16-åringen har fått oppnevnt advokat Lorentz Stavrum som sin forsvarer.

– Jeg kan ikke si noe særlig utover det som allerede er kjent. Etterforskningen er så hektisk nå at jeg ikke har hatt anledning til å snakke med vedkommende, sier Stavrum til TV 2.

Tips oss! Tlf/SMS/MMS: 02255

Tlf/SMS/MMS: E-post: tips@tv2.no

E-post: Fra utlandet: +47 915 02255

I pressemeldingen skriver politiet at kriseteamet i Vinstra kommune er varslet om det inntrufne. Politiet har varslet alle pårørende.

Ikke livstruende

Politiet vet ikke hvor hendelsen skjedde, men både den avdøde og gjerningspersonen var utendørs da de kom til stedet.

– Gjerningspersonen ble påtruffet ute i boligfeltet, og det var vitner som opplyste om hvem det var, sier operasjonsleder Andersen til TV 2.

Den skadde personen er fraktet til sykehuset på Lillehammer med et kutt i beinet. Vedkommende skal ikke være livstruende skadet.

– Det er usikkert om den skadde forsøkte å beskytte seg selv eller forsøkte å avverge situasjonen, sier Andersen.