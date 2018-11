Dette er forklaringen på Hareides armbånd

– Det er et dypt splittet parti, og vi snakker om to vidt forskjellige retningsvalg; enten regjering med Fremskrittspartiet eller Arbeiderpartiet. KrF skal være forsiktige med å tro at når de har tatt retningsvalget, så er alt i orden og folk slutter opp om dem, har TV 2s politiske kommentator Aslak Eriksrud tidligere beskrevet.

– Partiets problem er at de ikke har troverdighet eller eierskap til saker folk er opptatt av. Hvis de ikke klarer å gjenreise det, så vil nok ikke KrF ha noen fremtid uansett hva slags retning de velger nå.

Også Hareides fremtid er høyst usikker. Partilederen har nektet å si noe om hvorvidt han kommer til å gå av hvis han ikke vinner frem med sitt syn.

Informerte kilder opplyser imidlertid til TV 2 torsdag at Hareide kommer til å varsle sin avgang dersom han taper avstemningen.

Onsdag uttalte også parlamentarisk nestleder Hans Fredrik Grøvan, som ønsker at partiet skal forbli i opposisjon, at Hareide har gitt beskjed om at han forblir leder uansett utfall.

– Jeg legger til grunn at Hareide fortsetter uansett. Det er det han har sagt til landsstyret, sa Grøvan

