– Totalt har vi fått inn syv meldinger på ulike observasjoner av en hjort ved Kong Oscarsgate og området rundt, forteller operasjonsleder i Vest politidistrikt, Arve Samsonsen, til TV 2.

En hjort midt i hjertet av sentrum av Bergen er ikke hverdagskost.

Til tross for denne spesielle byvandringen, har ikke hjorten skapt noen trafikale problemer.

Samsonsen opplyser at politiet ikke har oversikt over hvor hjorten befinner seg for øyeblikket.

– Viltnemnda er varslet og de rykker ut. Per nå er ikke dette noe vi trenger å foreta oss, sier han.

Arne Fjellstad fra Bergen var på jobb da han oppdaget hjorten fra vinduet.

– Jeg satt på kontoret mitt midt i sentrum da jeg og kollegaene mine oppdaget den, sier han.

Fjellstad har ved flere anledninger sett hjort rundt omkring i Bergen, men dette er første gang observerer viltdyret mitt i sentrum.

– Det var et fantastisk skue. Det som var så spesielt var at det var en ro over det hele. Den tuslet rundt og trafikken gikk som normalt rundt den, sier han.

Saken oppdateres.