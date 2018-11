Kristin (44) vant mot staten i Høyesterett: – Aller helst skulle jeg hatt sønnen min her

Kristin og advokaten anket da saken videre til Høyesterett, der saken ble tatt opp.

Full seier

Fredag ble det klart at høyesterett stadfester tingrettens dom. De gir Kristin fult medhold i at hun har krav på erstatning for den psykiske skaden hun ble påført da sønnen døde på dramatisk vis.

Dommen er enstemmig.

Dermed vinner Kristin over staten.

– Da jeg fikk beskjeden ble jeg både veldig lettet og veldig trist. Lettet fordi jeg nå for anerkjennelse for den skaden jeg er påført som følge av feilen begått i helsevesenet, trist fordi dette aldri skulle vært en sak. Sindre skulle vært her med meg nå, sier hun.

Advokat Renate Lia er fornøyd med høyesteretts avgjørelse.

– Jeg er veldig fornøyd med dommen. Den tar hensyn til den rettsutviklingen og medisinske viten som har vært på området, sier Lia til TV 2.

Helseklage sier de er glad for at de har fått en avklaring i saken.

– Rettstilstanden på dette området har vært i bevegelse de siste årene, spesielt etter 22. juli 2011. Derfor trengte vi en avklaring fra Høyesterett i denne saken. Vår oppgave er å bruke gjeldende rett, mens Høyesterett har en rettsskapende rolle. Nå har vi fått en viktig rettsavklaring, og denne dommen kommer til å få betydning for andre i lignende situasjoner, sier direktør i Helseklage, Rose-Marie Christiansen, til TV 2.

Saken sendes nå tilbake til NPE, som skal ta stilling til erstatningsutmålingen. Erstatningen vil ha som hensikt å dekke det økonomiske tapet ved den psykiske skaden hun er påført, som tapt arbeidsfortjeneste og liknende.

– Håper det kan bety noe

For Askerud er det en seks og et halvt år lang kamp som er over.

– Jeg kommer fremdeles til å ha de skadene jeg er påført, men det er godt at noen «der oppe» har gått inn og sagt at jeg faktisk er blitt påført disse skadene, at jeg ikke bare er gal, sier hun.

Nå håper hun dommen, som er den første i sitt slag, kan skape presedens på området.

– At man må kjempe en seks og et halvt år lang kamp mot staten er forferdelig. Det har vært noen veldig utmattende år, og jeg kan godt forstå at det er mange som ikke orker å ta en slik kamp, sier hun.

