November er rett rundt hjørnet. Det betyr mørke, kalde og sure høstkvelder.

Det som frister mest for mange er å krype under dyna og sette på en god film.

Men hvis du tenker deg ordentlig godt om: Hvor lenge er det egentlig siden du skiftet sengetøy?

– Én gang i uken

En amerikansk ekspert mener nemlig at vi kan bli syke hvis vi bruker samme sengetøy over lengre tid, uten å vaske det.

Mikrobiologen Philip Tierno er derfor klar i sin tale:

– Du må skifte sengetøy én gang i uken, sier Tierno til Business Insider.

Uttalelsen til forskeren støttes av en studie fra november i fjor, som tar for seg allergier i amerikanske hjem. Studien mener at årsaken til at allergiene trives så godt i sengetøyet er fordi vi holder dem varme og fuktige ved å sove i dem. Vi mennesker produserer nemlig cirka 100 liter svette under og over sengetøyet vårt i løpet av et år.

Ingen fasit

Når det er varmt og fuktig, skaper man det som forskerne kaller for et ideelt sted for soppkulturer. En pute alene kan inneholde så mye som 16 ulike sopp-typer.

Det skriver danske Ekstrabladet.

Ingun Grimstad Klepp er seniorforsker ved forbruksforskninginstituttet SIFO ved Oslo Met. Hun mener det ikke finnes en fasit på hvor ofte man bør bytte sengetøy, men sier det viktigste er at man trives i egen seng.

– Hvis vi spør nordmenn om hvor ofte de skifter sengetøy, så er ikke svaret én gang i uken. Hvor ofte man bør vaske sengetøyet avhenger av en rekke forhold, som for eksempel hvor fort den blir skitten, om sengen blir redd opp og om den luftes tilstrekkelig, sier Klepp til TV 2.

– Arbeidskrevende

Forskeren mener det er gode grunner for at folk ikke skifter sengetøy oftere enn de gjør.

– For mange oppleves det som arbeidskrevende. Da er det lurt å prøve redusere arbeidet slik at det blir mindre motstand for å gjøre det. Hold sengen ren, slik at du ikke må skifte så ofte, anbefaler Klepp.

– Hva er konsekvensene ved å ikke skifte sengetøy regelmessig?

– Den første konsekvensen er at man ikke trives. Sengen er et sted hvor vi tilbringer mye tid, og da er det viktig å ha det hyggelig, sier forskeren.