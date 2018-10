Onsdag forrige uke ble en tilfeldig forbipasserende oppmerksom på noe uvanlig ved elvebredden ved Riverside Park i New York.

Vedkommende ringte politiet, og kort tid senere fant politiet kroppene til to unge kvinner under en brygge.

De var bundet sammen med teip rundt midjen og anklene. Begge to hadde på seg svarte bukser og jakker med pels.

Ifølge politiet hadde ikke kvinnene ligget i vannet lenge. De hadde heller ingen synlige skader på kroppen.

Det var The New York Times som først omtalte saken.

«Et mysterium»

Politiet hadde problemer med å identifisere kvinnene til å begynne med.

Dagen etter det sjokkerende funnet ble det tegnet portretter av kvinnene. Det var først da politiet forstod at de to avdøde kunne være i slekt.

De hadde begge krøllete, mørkt hår. Kvinnene hadde også samme kroppsbygning og hudfarge.

Fredag ble det kjent at de to kvinnene var søstre fra Saudi Arabia. Nærmere bestemt 22 år gamle Rotana Farea og 16 år gamle Tala Farea.

Begge bodde i Fairfax i Virginia, og ifølge politiet hadde de nylig søkt om asyl i USA.

Deres bortgang kalles for et mysterium. Politiet sliter med å forstå hvordan to unge kvinner fra en by, mer enn 40 mil unna, havnet langs Manhattans strandlinje.

Savnet flere ganger

Ifølge politiet har jentene blitt meldt savnet ved flere anledninger tidligere.

I fjor meldte moren deres dem savnet. Da de kom til rette, ba de om beskyttelse fra politiet og de ble plassert på et krisesenter. I slutten av august ble 16 år gamle Tala igjen meldt savnet. I oktober rapporterte noen nok en gang at søstrene var borte.

Politiet undersøker mulighetene for at søstrene kan ha utført en selvmordspakt. De mistenker at søstrene kan ha teipet seg fast til hverandre, for deretter å kaste seg i elven.

Når det er sagt, utelater ikke etterforskerne et mulig mord helt enda.

– Vi vet ikke om noen forbrytelse har funnet sted. Vi står uansett overfor en forferdelig tragedie, sa sjefsdetektiven Dermot F. Shea til The New York Times torsdag.

Obduksjonsrapporten er enda ikke klar.