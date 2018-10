Politiet fikk melding om hendelsen like etter halv syv onsdag morgen.

Ulykken skal ha skjedd ved Egersund jernbanestasjon.

– En ung kvinne er påkjørt. Hun er nå hentet av ambulanse og fraktet til sykehus med uvisst skadeomfang, sier operasjonsleder i Sør-Vest politidisktrikt, Brit Randulff, til TV 2.

Kvinnen var bevisst da hun ble fraktet bort fra ulykkesstedet.

Randulff opplyser at kvinnen var en fotgjenger og at hun ble påkjørt i et gangfelt.

– Personen som forårsaket ulykken er en mann i 30-årene. Hans førerkort er nå beslaglagt, forteller operasjonslederen.

Politiet vil nå snakke med vitner på stedet og foreta teknisk etterforskning.

Saken oppdateres.